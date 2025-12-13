Fejlesztés kezdődik a Lázbérci Tájvédelmi Körzetben

Az 50. születésnapját ünneplő Lázbérci Tájvédelmi Körzet területén kiemelkedő fejlesztés indul el európai uniós támogatásnak köszönhetően. A projekt keretében őshonos erdők újulnak meg az erdei élőhelyek és életközösségeik ökológiai állapotának javításával, az inváziós fajok visszaszorításával – hangsúlyozta Rácz András, az Agrárminisztérium természetvédelemért felelős államtitkára pénteken, a Bánhorvátiban megrendezett projektnyitó eseményen a tárca tájékoztatása szerint.

Az államtitkár a közlemény szerint kifejtette, hogy a klímaváltozás kihívásaira Magyarország is rendkívüli erőfeszítéseket tesz, a kormány különös odafigyeléssel kezeli az erdők állapotának javítását, fejlesztését. Ezért is meghatározó a most kezdődő program, amely mintegy 200 millió forint támogatásból valósul meg. A „Pannon erdei élőhelyek megőrzése, természeti állapotának javítása, inváziós növények elterjedésének visszaszorítása a Lázbérci Tájvédelmi Körzet védett és Natura 2000 erdőterületein” című KEHOP Plusz projekt keretében döntően Bánhorváti település közigazgatási területét érintve a Pannon erdei élőhelyeket veszélyeztető inváziós növényfajokat, elsősorban fehér akác állományát számolják fel.

A beavatkozások célja a pannon erdei élőhelyek klimatikus anomáliákra visszavezethető állapotromlásából és fogyatkozásából eredő természetvédelmi problémák kezelése, a degradált, inváziós növényfajokkal fertőzött pannon erdei élőhelyek és a hozzájuk kötődő közösségi jelentőségű, védett, illetve fokozottan védett fajok természetvédelmi helyzetének, szaporodási lehetőségeinek javítása az Upponyi-hegységben kijelölt Lázbérci Tájvédelmi Körzet területén.

A homogénnek tekinthető erdőrészletekben az eredményes injektálást követően szerkezetátalakítást hajtanak végre, amelynek célállománya juharos vagy elegyes tölgyes lesz. Emellett az illegális hulladéklerakókat is felszámolják, illetve kisfilm is készül a Lázbérci Tájvédelmi Körzet erdei élőhelyeiről és Natura 2000 jelölő fajairól, illetve a projekt eredményeiről is – közölte az AM.