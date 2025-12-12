Emlékérmét bocsát ki a jegybank

Telkes Mária születésének 125. évfordulója alkalmából 3 ezer forint névértékű színesfém emlékérmét bocsát ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB), tisztelegve a világhírű magyar származású tudós, napenergia-kutató előtt.

A különleges, négyzet alakú emlékérme a magyar tudósokat, feltalálókat, illetve találmányaikat bemutató sorozat tizennegyedik tagjaként jelenik meg – írták.

A közleményben felidézték, hogy a Budapesten született Telkes Mária tanulmányai befejeztével az Egyesült Államokban, a Massachusetts Institute of Technology tanáraként a napenergia hasznosításának lehetőségeivel foglalkozott. Ekkor alkotta meg az első, kizárólag napenergiával fűtött kísérleti lakóházat. Nevéhez számos további, a napenergia hasznosításához kapcsolódó szabadalom és felfedezés fűződik. Munkásságát számos nemzetközi kitüntetéssel ismerték el.

Az emlékérme előoldalán Telkes Mária egyik ma is népszerű találmánya, a napkályha látható, a hátoldalon Telkes Mária portréja, valamint az első, napenergia hasznosításával fűtött kísérleti lakóház ábrázolása szerepel.

A 3 ezer forint névértékű színesfém emlékérmét Szilos András iparművész tervezte. Az emlékérme elsődleges szerepe az értékközvetítés és a figyelemfelhívás, használata a mindennapi fizetési forgalomban kerülendő – emelték ki a közleményben.