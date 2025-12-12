2026. január 8., csütörtök

Valami rejtőzik a gízai piramisok alatt

A legfrissebb radarfelvételek olyan mélyben fekvő szerkezeteket mutatnak, amilyeneket korábban még senki sem látott tisztán Gízában. A kutatók szerint a piramisok alatt egy hatalmas földalatti rendszer körvonalazódik - írta meg az Origo.

Fotó: Anadolu via AFP/Muhammed Selim Korkutata

Az olasz kutatócsoport állítása szerint a piramisok alatt olyan mélyben fekvő, óriási üregek és aknák jelentek meg a felvételeken, amelyek mérete és formája messze meghaladja a korábbi elképzeléseket. A radartechnika apró, mozgásból eredő jeltorzulásokat gyűjt, majd ezekből részletes térképet épít fel — a módszer szerint tisztán látszik több, egy irányba mutató, szabályos akna és gigantikus csarnok.

A mérések alapján nyolc függőleges akna indul a Hafré-piramis alól, amelyek több mint 1060 méter mélyre vezetnek. A járatok egyenként körülbelül 80 méter oldalhosszúságú, kocka formájú csarnokokban végződnek. Ezek a kutatók szerint a földalatti megakomplexum részei lehetnek, amely akár egy elveszett város szerkezetét is tükrözheti.

Tovább fokozza a rejtélyt, hogy a felvételek spirális mintázatokat mutatnak a mélybe tartó aknák körül. Egyes szakértők szerint ez valamilyen információtároló rendszer, mások szerint energiaáramlás nyomára utalhat — legalábbis így értelmezik a kutatók.

A feltételezés azonban óriási vitát váltott ki: Zahi Hawass, Egyiptom legismertebb egyiptológusa teljes mértékben tagadja a felvétel hitelességét. Állítása szerint nem adtak engedélyt semmilyen ilyen vizsgálatra, és a módszer sem elfogadott. Hawass úgy fogalmazott, a megjelent információk „kitalációk”, és semmilyen bizonyított tudományos alapjuk nincs.

Ennek ellenére a kutatócsoport kitart amellett, hogy több műholdról érkezett azonos adat. Ha igazuk van, akkor a piramisok alatti rejtélyek egészen új értelmet nyernek, és valóban felfedhetik egy ősi civilizáció mélybe süllyedt nyomait.

