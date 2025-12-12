Ukrán sarkkutatók új anomáliát észleltek

Az ukrán sarkkutatók szabad szemmel is láthatják ennek a trendnek a természetre gyakorolt ​​hatását.

Ukrán tudósok hőmérsékleti anomáliát észleltek az Antarktiszon, ami valószínűleg a felmelegedés újabb megerősítése. A Nemzeti Antarktiszi Tudományos Központ szerint a Vernadsky meteorológusai új éghajlati anomáliát észleltek.

„Idén az állomásunk környékén a tengervíz hőmérséklete soha nem csökkent a fagypont, azaz -1,8°C alá” – jelentette a központ, emlékeztetve arra, hogy a sós víz alacsonyabb hőmérsékleten fagy meg, mint az édesvíz.

Megjegyzendő, hogy ez először történt a tengervíz hőmérsékletének megfigyelési időszakában, amely Vernadskyban 2002 óta tart. 2024-ben és 2023-ban minimális volt a napok száma, amikor a hőmérséklet -1,8 fok alá esett -4, illetve 10 nap.

„Ez valószínűleg egy újabb megerősítése az antarktiszi régiónk felmelegedésének. Végül is az elmúlt évtizedben az ilyen napok száma csak egyszer haladta meg a 40-et, míg az előző évtizedben elérte a 148-at” – magyarázta Denys Pishniak, az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Légkörfizikai és Geokozmikus Fizikai Tanszékének vezetője.

Megjegyzendő, hogy ennek a trendnek a természetre gyakorolt ​​hatása látható az ukrán sarkkutatók számára. Így a jelenlegi antarktiszi tél alatt (amikor Ukrajnában nyár van) nem alakult ki állandó jég az Argentin-szigetek körül, ahol a Vernadszkij található. Ezért a vízterület szinte egész évben nyitva állt a hajókirándulások számára.

A Központ megjegyezte, hogy hasonló helyzetet több korábbi télen is megfigyeltek, bár ez a 2020-as évek eleje előtt szinte soha nem történt meg.

„Ráadásul: az ukrán antarktiszi expedíciók kezdete óta a Galindez-szigetünk és az Antarktisz partjai közötti 7 km-es távolságot télen sílécen lehetett megtenni, átkelve a befagyott Penola-szoroson. Most ez lehetetlen. És utoljára 2019-ben regisztráltak sarkkutatóink elegendő jégvastagságot a Penola átkeléséhez” – áll a jelentésben.

Ahogy a szakértők kifejtették, a Galindez körüli korábban stabil jégtakaró sodródó jéghegy-töredékek, sodródó több- és egyéves jég, valamint helyi jégtakaró megfagyásával alakult ki. A hosszan tartó fagy és a hideg víz mindezt egy olyan felületté "cementálta", amely alkalmas volt a teljes látható vízfelületen való mozgásra.

Ugyanakkor az elmúlt évtizedekben az állandó jégtakaró egyre ritkábban és töredezettebben alakult ki. „Idén új jég csak helyenként jelent meg a mi és a szomszédos szigetek között, de kis területeken és rövid ideig. Bár ez az óceánra nézve nem jellemző, mert a keskeny szorosokban sótalan víz gyűlik össze, amely gyorsabban fagy meg” – tette hozzá az amerikai Nemzeti Tudományos Akadémia.

A Központ azt is hangsúlyozta, hogy a tengeri jég az antarktiszi ökoszisztéma nagyon fontos része. Különösen sok állat élete kapcsolódik szorosan hozzá.