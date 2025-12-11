Újabb három letartóztatás a Szőlő utcai ügyben

Újabb három személy letartóztatását rendelte el a Szőlő utcai ügyben a Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra - tudatta a Fővárosi Törvényszék közleményben az MTI-vel csütörtökön.

A megalapozott gyanú szerint a Szőlő utcai javítóintézetben igazgatóhelyettesként, majd igazgatóként dolgozó férfi, és az egyik gyermekfelügyelő hosszabb időn keresztül, több alkalommal, különösen erőszakos módon bántalmazott a nevelése, felügyelete alatt álló személyeket. Az igazgató ezen felül a korábbi intézményvezető által elkövetett bűncselekmény miatti felelősségre vonást is akadályozta.

Egy harmadik személyt azzal gyanúsítanak, hogy megfélemlítéssel és bántalmazással próbálta rávenni az egyik növendéket arra, hogy az ne szóljon senkinek egy korábban őt ért sérelemről. Az igazgató cselekménye bizonyítottság esetén közfeladatot ellátó személy eljárása során elkövetett bűnpártolás, közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás.

A gyermekfelügyelő cselekménye bizonyítottság esetén 4 rendbeli közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás és 4 rendbeli kiskorú veszélyeztetése, míg a harmadik személy cselekménye bizonyítottság esetén 2 rendbeli közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás és 1 rendbeli aljas indokból elkövetett könnyű testi sértés megállapítására lehet alkalmas.

Az ügyészség a bizonyítás megnehezítésének, meghiúsításának veszélye, két gyanúsított esetében pedig a bűnismétlés veszélye miatt is indítványozta a gyanúsítottak letartóztatását. A nyomozás kezdeti szakaszban van, az eljárás érdeke, hogy a hatóság a tényállás felderítését, a további tanúkihallgatásokat és egyéb nyomozati cselekményeket a gyanúsítottak befolyásától mentesen végezhesse.

A kerületi bíróság mindhárom gyanúsított vonatkozásában megállapította, hogy szabadlábon hagyásuk esetén alappal lehetne tartani attól, hogy a bizonyítást akár a büntetőeljárásban érintett személyek jogellenes befolyásolásával, akár bizonyítási eszközök megszerzésével, elrejtésével, megsemmisítésével veszélyeztetnék. A kerületi bíróság a kényszerintézkedéssel elérni kívánt célokat a gyanúsítottak esetében kizárólag letartóztatással látta biztosítottnak - közölte a törvényszék.