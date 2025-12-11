Robot Bella is beállt dolgozni

Pénteken nyitja új éttermét a Pizza Hut Szombathely főterén - írta lapunkhoz eljuttatott közleményében a vállalat. Mint olvasható, az egység különlegessége lesz a Bella névre keresztelt felszolgáló robot, valamint az Ice Cream Factory nevű önkiszolgáló pult. E két szolgáltatás először jelenik meg hazánkban. A modern Dine-in koncepción alapuló étterem egyszerre kínál kényelmes, beülős élményt és digitalizált rendelési lehetőségeket. A lánc országos bővítése részeként hamarosan Egerben és Nyíregyházán is új, hasonló kivitelű egységek nyílnak.

Az új szombathelyi Pizza Hut-ban hostess fogadja majd a vendégeket, akik ezután maguk dönthetik el, hogyan szeretnének rendelni és fizetni. Az étterem a nyitáskor több szezonális újdonságot is bevezet: új desszertek és saláták jelennek meg, egy

teljesen új pizza is bekerül a kínálatba, és az ünnepi időszak miatt forralt borral is készülnek. Természetesen a kínálatból már

jól ismert pizzák és az idén bevezetett WingStreet termékkínálat is elérhetőek. Utaltak arra is, a korlátlan üdítő-refill külön figyelmet kap, hiszen a vendégek saját maguk dönthetik el, mikor és mennyit szeretnének inni, sőt az ízeket is váltogathatják.

A Bella névre keresztelt felszolgáló robot nem a személyzet kiváltására, hanem a munkatársak támogatására szolgál. Képes kivinni az ételeket, visszahozni a használt tányérokat, és közben olyan játékos funkciókkal lep meg mindenkit, amelyek különösen a gyerekek körében lesznek népszerűek: zenél, táncol, és ha megsimogatják, arra is reagál. A nyitásra egy egyedi, pizzás kötényt is kap, amely tovább erősíti a családbarát hangulatot.