Komoly bírságot szabott ki a médiatanács

A klasszifikációs rendelkezések megsértéséért két médiaszolgáltatót bírságolt meg a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa. Tíz médiaszolgáltatót a műsorkvóták teljesítésének ellenőrzéséhez szükséges adatszolgáltatási kötelezettség megsértése miatt szankcionált a testület – közölte a hatóság kommunikációs igazgatósága csütörtökön.

A Médiatanács újabb jogsértéseket állapított meg az RTL ValóVilág című műsorának 11. évada kapcsán

A közlemény szerint a Rádió 1 megsértette a műsorszámok korhatári kategóriába sorolására és sugárzási időpontjára vonatkozó törvényi előírásokat a szeptember 10-én 17 órakor kezdődő Rádió 1 Live Mix című műsorszámban közreadott zeneszámmal, illetve annak szeptember 11-i ismétlésével.

A médiatanács a jogsértés miatt 11 millió 150 ezer forint bírságot szabott ki a Radio Plus Kft.-re a jogsértés tényéről szóló közlemény közzétételére kötelezés mellett, a médiaszolgáltató vezető tisztségviselőjét pedig a jogsértés ismételtségére tekintettel 275 ezer forint bírsággal sújtotta – tették hozzá.

Megsértette a klasszifikációs rendelkezéseket a TV2 is A kísértés című műsorszám augusztus 31-én 21 óra 12 perctől sugárzott adásával, emiatt a testület a TV2 Zrt.-t 2 millió 200 ezer forint bírság megfizetésére, valamint a jogsértés tényéről szóló közlemény közzétételére kötelezte, annak vezető tisztségviselőjére pedig 200 ezer forint bírságot rótt ki a jogsértés ismételtsége miatt – írták.

A közlemény szerint tíz lineáris audiovizuális médiaszolgáltatót szankcionált a testület azért, mert nem teljesítették a műsorkvóták ellenőrzéséhez szükséges adatszolgáltatási kötelezettségüket a május 1. és augusztus 31. közötti időszakban.

A Budapest 90,3 MHz-en működő Tilos Rádió a október 13. és 19. között sugárzott műsorával megsérthette a hatósági szerződésében foglalt kötelezettségeit, ezért a testület eljárást indított a TILOS Kulturális Alapítvánnyal szemben.

A médiatanács heti üléseinek teljes napirendje megtalálható a testület honlapján, ahogy az ülésekről készült jegyzőkönyvek, illetve valamennyi határozat is. A legfrissebb dokumentumok a szükséges hitelesítési és adminisztrációs átfutási idő után lesznek nyilvánosak – áll a közleményben.