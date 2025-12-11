Folytatjuk a családok, az egyházak támogatását

A kereszténységünket, a nemzetünkhöz való hozzáállásunkat, a családokat támogató politikánkat érdemes folytatni, ezért ígérem: folytatni fogjuk – jelentette ki a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Gyöngyösön a Szent Erzsébet Katolikus Óvoda új épületének átadóünnepségén.

Soltész Miklós azt mondta, a Gyöngyösön tapasztaltak rámutatnak, érdemes élni, az egyházakkal együttműködni, az egyházakat segíteni.

„A sok-sok támadás ellenére ki kell emelni, hogy egyházaink, különösen a katolikus egyház mekkora szolgálatot tesznek mind a hit továbbadása, mind a gyermekek segítése, mind pedig az idősek vagy betegek ápolása érdekében” – hangsúlyozta az államtitkár.

Emlékeztetett: egy évtizede adták át itt az autistákat segítő intézetet. Köszönet illeti Ternyák Csaba érsek atyát és munkatársait azért, amit a gyerekek, rászorulók, betegek szolgálatáért tesznek – jelentette ki.

Az államtitkár jelezte, az Egri Főegyházmegye az, ami országon belül a legtöbb nevelési, oktatási intézményt tartja egyben. Kiemelte azokat az óvodákat, amelyeket építettek, átépítetek vagy bővítettek.

Felidézte, három nagy egyházi programot indítottak el az elmúlt évtizedben óvodaépítések és –bővítések terén: katolikus, református és evangélikus programokat. A katolikus óvodaprogramon belül is a legkiemelkedőbb, hogy az Egri Főegyházmegye épített fel húsz, és újított fel hat óvodát a 200-ból, melyek közül 100 új építésű – hívta fel a figyelmet.

„Hiszem azt, hogy a kereszténységünket, a nemzetünkhöz való hozzáállásunkat, a családokat támogató politikánkat érdemes folytatni, s ezt ezzel az átadással is bizonyítottuk. Ígéretet teszek, hogy ezt folytatni fogjuk. Mind a családok, az egyházak támogatását, mind a közösségek megerősítését” – jelentette ki Soltész Miklós.

Az óvoda új épülete négy csoportszobás, és összesen 100 férőhelyes. A fejlesztést a Egri Főegyházmegye valósította meg a 2018-as kezdésű országos óvodafejlesztési program keretében.