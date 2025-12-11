Jó hír a mezőgazdaságnak

Az elmúlt egy hétben az ilyenkor szokásosnál több fokkal enyhébb időben tovább fejlődhettek, erősödhettek az őszi vetések, a legtöbb helyen ehhez kellő mennyiségű nedvesség is rendelkezésre áll a talajban - írta a HungaroMet Zrt. csütörtöki agrometeorológiai elemzésében.

Az elemzés szerint az elmúlt tíz nap csapadékösszege csak az Alföld egyes tájain és a nyugati országrészben haladja meg az 5 millimétert, itt 10-20 milliméter is esett, ugyanakkor az ország jelentős részén csak 1-3 millimétert vagy annyit sem mértek. A talaj felszín közeli része telítettséghez közeli állapotban van, és az ország jelentős részén a középső talajréteg vízellátottsága is kielégítő, bár az Alföldön vannak szárazabb foltok.

A fél méternél mélyebb talajrétegbe azonban csak az északi és nyugati országrészekben jutott számottevő nedvesség, az Alföldön és a Dunántúl keleti felén még alig töltődtek a talajok, az Alföldön a felső egy méteres réteg vízhiánya a telítettséghez képest még mindig meghaladja a 100 millimétert. A hőmérséklet 3-5 Celsius-fokkal magasabban alakult az ilyenkor szokásosnál.

A nappalok enyhék voltak, többnyire 7-12 fokot mértek. A repce és az őszi kalászosok nyugaton és északon szépen keltek, hamar erős, jó állapotba kerültek, a felszínközeli talajréteg nedvességtartalma és a november első felére jellemző enyhe időjárás kedvezett a fejlődésüknek.

November utolsó dekádjában az Alföldön is alaposabb öntözést kaptak az állományok, amik errefelé a november közepéig jellemző száraz körülmények között nehezen keltek, fejlődtek. A kiadós csapadék sokat segített a vízhiányon, és az azóta jellemző enyhe időben kissé megerősödhettek a kalászosok. Az előrejelzés szerint a következő 8-10 napban enyhe, egyhangú, szürke, borongós, párás, többfelé ködös időre van kilátás.

A Kárpát-medencét kitöltő hidegpárnát átmenetileg és csak helyenként felszakító front vasárnap várható, amikor az északi országrészben szakadozottabbá válhat a felhőzet. Számottevő csapadék ekkor sem valószínű, szitálás azonban minden nap előfordulhat.