A bukaresti képviselőház szószékéről szólította fel a román hatóságokat a sporteseményeken tapasztalható magyarellenesség megfékezésére Miklós Zoltán háromszéki képviselő, aki szerint a román állam bűnrészessé válik, amikor szó nélkül tűri, hogy a stadionokban magyarokat gyalázzanak.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) csütörtöki közleménye szerint a politikus napirend előtt politikai nyilatkozatában leszögezte: a gyűlöletkeltés nem „stadionfolklór”, hanem törvénysértés, amely ellen az államnak fel kell lépnie.

Az erdélyi magyarok azt kérik, hogy a romániai hatóságok alkalmazzák következetesen a gyűlöletkeltésre vonatkozó törvényeket, indítsanak büntetőeljárást az elkövetők ellen, függesszék fel azokat a klubokat, amelyek szurkolói idegengyűlöletet terjesztenek, és végleg tiltsák ki a sporteseményekről a provokátorokat. Emellett szükség van egy világos, határozott hivatalos állásfoglalásra, amely egyértelműen elítéli a magyarellenes megnyilvánulásokat – részletezte a képviselő.

Parlamenti felszólalásában rámutatott: az elmúlt években számtalan alkalommal csendült fel a „kifelé a magyarokkal az országból” rigmus a romániai stadionokban, ahol rendszeresen „lebozgorozzák” (hazátlannak nevezik) a magyarokat – mindez következmények nélkül.

Legutóbb az Universitatea Cluj labdarúgócsapat szurkolói tettek így a Sepsiszentgyörgyön játszott mérkőzésen, a székelyföldi mérkőzések után pedig rendszeressé vált, hogy szélsőséges csoportok letépik a székely és magyar zászlókat magánházakról. Ez vandalizmus, uszítás és a közösség identitásának megsértése, egyértelmű törvénysértés – szögezte le a képviselő.

„Az erdélyi magyar emberek belefáradtak abba, hogy a stadionokban, vagy sporteseményeket követően rendszeresen célponttá válnak. Azt várják az államtól, hogy ne csak különböző szabályokra hivatkozzon, hanem végre tegyen valódi, hatékony lépéseket közösségünk védelmében. Alkalmazza a törvényeket” – idézte Miklós Zoltánt a közlemény.

A romániai magyar közösségnek, akárcsak minden romániai állampolgárnak, joga van a méltósághoz és a biztonsághoz. Az RMDSZ meggyőződése, hogy a békés együttélés záloga a kölcsönös tisztelet, amelynek alapja a hatályos törvények következetes betartatása – hangoztatta az RMDSZ háromszéki képviselője.