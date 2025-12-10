2026. január 8., csütörtök

Előd

Nincs telitalálatos a Skandin

Mutatjuk a nyerőszámokat és a nyereményeket is

MH
 2025. december 10. szerda. 23:42
A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint december 10-én megtartották a 50. heti Skandináv lottó sorsolást.

Egy telitalálatos szelvény sem volt a skandináv lottón
Fotó: MH

Első számsorsolás: 3 (három), 4 (négy), 8 (nyolc), 10 (tíz), 19 (tizenkilenc), 25 (huszonöt), 28 (huszonnyolc).

Második számsorsolás: 1 (egy), 5 (öt), 9 (kilenc), 14 (tizennégy), 26 (huszonhat), 28 (huszonnyolc), 30 (harminc).

Nyeremények: 7 találatos szelvény nem volt. 6 találatos szelvény 39 darab, nyereményük egyenként 405 875 forint; 5 találatos szelvény 2447 darab, nyereményük egyenként 6470 forint; 4 találatos szelvény 34 622 darab, nyereményük egyenként 2365 forint.

