Nincs telitalálatos a Skandin
Mutatjuk a nyerőszámokat és a nyereményeket is
Egy telitalálatos szelvény sem volt a skandináv lottón
Fotó: MH
Első számsorsolás: 3 (három), 4 (négy), 8 (nyolc), 10 (tíz), 19 (tizenkilenc), 25 (huszonöt), 28 (huszonnyolc).
Második számsorsolás: 1 (egy), 5 (öt), 9 (kilenc), 14 (tizennégy), 26 (huszonhat), 28 (huszonnyolc), 30 (harminc).
Nyeremények: 7 találatos szelvény nem volt. 6 találatos szelvény 39 darab, nyereményük egyenként 405 875 forint; 5 találatos szelvény 2447 darab, nyereményük egyenként 6470 forint; 4 találatos szelvény 34 622 darab, nyereményük egyenként 2365 forint.