Köd és gyenge szél

Csak kevés helyen szakadozhat, vékonyodhat a felhőzet. A ködös, rétegfelhős tájakon szitálás előfordulhat. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás - olvasható a HungaroMet szerdai előrejelzésében.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 4 és 8 fok között változik, de a kevésbé felhős részeken ennél kissé enyhébb lehet az idő. Késő este nagyrészt 2, 6 fok valószínű.

Bár fronthatás nem terheli szervezetünket, az átkeveredés hiánya miatt az alsóbb légrétegekben a legtöbb helyen magas a levegő páratartalma, ezért a légutakban a hőleadás korlátozott, így az annak hőmérsékletét közvetett módon megemeli.

Az orvosmeteorológus szerint kedvezőbbé válnak a körülmények a kórokozók életfeltételeihez és szaporodásukhoz, így a fertőző betegségek könnyebben terjednek párás időben.