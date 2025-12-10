Kényszerleszállás az autópályán + VIDEÓ

A gép kényszerleszállást hajtott végre, de landoláskor már nem tudta elkerülni az ütközést.

Kisrepülő hajtott végre kényszerleszállást a floridai Cocoa közelében egy autópályán hétfő délután. A landoláskor egy gép nekiütközött egy autónak – tájékoztat a New York Post alapján az origo.hu.

A rendőrség közlése szerint a kisrepülő az I-95-ös autópályán hajtott végre kényszerleszállást, amikor nekiütközött egy személygépkocsinak. Az 57 éves sofőr csodával határos módon csak könnyebb sérüléseket szenvedett a különös karambolban, míg a 27 éves pilóta és utasa sértetlenül megúszta a balesetet.

Az esetről készült felvételen látható, amint a kisrepülő meredek szögben próbál meg landolni, majd hátulról megtolja az autót és teljesen letarolja a kocsi tetejét.

Egyelőre nem tudni, miért hajtott végre kényszerleszállást a kisrepülő, a baleset körülményeit a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) és a rendőrség vizsgálja.