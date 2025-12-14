Karácsonyfa amit tésztával és luxus lufikkal díszitettek

Ebben a szezonban a római karácsonyfákat tésztával és, divatos Fendi léggömbökkel díszítették.

A Fendi lufikkal díszített fa a a legendás divatház ajándék volt a városnak a márka centenáriuma alkalmából. A márkát 1925-ben Rómában alapították.

Objektum doboz

A tésztával díszített karácsonyfa megtekinthető a híres Il Vero Alfredo étteremben, amely világszerte híressé vált a fettuccine Alfredo ételével. A friss tésztát a vendégek szeme láttára készítik el a ház specialitása szerint, így az ünnepi dekoráció nemcsak vizuális, hanem gasztronómiai élményt is nyújt.

Az Alberto Sordi Galériában, a Colonna téren egy díszes fenyőfa áll, amelyet vörös katolikus kereszttel díszítettek. A karácsony vallási szimbolikáját ötvözi a modern dizájnnal, ünnepélyes és elegáns hangulatot teremtve - írja az rg.ru.