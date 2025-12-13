Hogyan tisztítsuk meg a hűtőszekrényt, hogy ne maradjon szag?

A szakember azt is elmondta, hogy milyen gyakran kell tisztítani a hűtőszekrényt.

Az ételmaradékok, a szivárgó edények és a lejárt élelmiszerek nemcsak kellemetlen szagot okozhatnak a hűtőszekrényben, hanem penész, baktériumok és makacs foltok kialakulásához is vezethetnek. A takarítási szakértők elmondták a Real Simple-nek, hogyan kell megfelelően tisztítani a hűtőszekrényt a szagok megelőzése érdekében.

Milyen gyakran kell tisztítani a hűtőszekrényt?

Rhonda Wilson, a FreshSpace Cleaning minőségbiztosítási vezetője azt javasolja, hogy legalább három-hat havonta tisztítsa meg a hűtőszekrényét, de a gyakoriság számos tényezőtől függ.

„Ha a konyhája egy állandó mozgástér, és mindenki folyamatosan onnan visz el nassolnivalót, akkor gyakrabban kellene takarítani” – jegyezte meg.

Akkor is gyakrabban kell mosni, ha sok romlandó vagy kiömlésre hajlamos élelmiszert tárol benne.

„Csak ne állítsa túl alacsonyra a hőmérsékletet, különben jéghideg hűtőszekrénye lesz. De igazából rajtunk múlik, hogy milyen gyakran takarítunk, a saját preferenciáink alapján. Ha nem bírjuk a rendetlenséget és a kellemetlen szagokat, akkor takarítsuk gyakrabban” – tette hozzá Wilson.

Ehhez szükségünk lesz:

szivacs;

mikroszálas kendő;

fogkefe;

kesztyűk;

univerzális tisztítószer;

mosogatószer;

szódabikarbóna (opcionális);

ecet (opcionális);

citromlé (opcionális).

Hogyan kell tisztítani a hűtőszekrényt?

Ehhez össze kell gyűjteni az összes szükséges tisztítószert. Ezután ki kell dobni a lejárt élelmiszereket, és mindent ki kell venni a hűtőszekrényből. Ezután ki kell venni a kihúzható polcokat és fiókokat a tisztításhoz.

„Sok hűtőszekrény modell kivehető kihúzható részekkel, polcokkal és fiókokkal rendelkezik. Wilson azt javasolja, hogy távolítsuk el a kihúzható részeket, fiókokat és a jégtartót, és tisztítsuk meg őket szivaccsal, mosogatószerrel és meleg vízzel” – teszi hozzá a Real Simple.

Ezután alaposan fújjuk be a hűtőszekrényt egy általános tisztítószerrel, majd töröljük át szöszmentes ruhával. Figyeljünk a belső felületekre esetlegesen tapadt foltokra vagy megszáradt ételmaradékokra.

Wilson ecet vagy citromlé és egy kevés mosogatószer keverékét is javasolja. De ügyeljen arra, hogy a tisztítás után egy ideig maradjon nyitva a hűtőszekrény, hogy szellőzni tudjon.

Ezután meg kell tisztítani a tömítést és a szelepeket.

„Az ajtó körüli gumitömítést is meg kell tisztítani, mivel az szagokat tarthat magában. Egy régi fogkefe segíthet a hűtőszekrény sarkai és rései, valamint a gumitömítés tisztításában. Más alkatrészekkel ellentétben a tömítések esetében elegendő egy nedves mikroszálas kendővel áttörölni őket” – jegyezte meg a szakértő.

Tisztítás után mindent alaposan szárítsunk meg egy törölközővel. Ez csökkenti a túlzott nedvesség kockázatát, és segít megelőzni a baktériumok és a penész elszaporodását.

„Ne felejtsük el visszatenni a maradék ételt a hűtőbe, mielőtt megromlana. Ellenőrizzük a tárolóedények alját, hogy ne legyen rajtuk folyadék a hűtő tisztításából származó szivárgásokból vagy kiömlött folyadékokból” – hangsúlyozta Wilson.