Krónika

Hármas karambol az Árpád hídon

A villamosforgalmat is akadályozza a baleset

MH/ MTI
 2025. december 10. szerda. 11:01
Egymásnak ütközött egy kamion és két személyautó Budapest XIII. kerületében az Árpád híd Pestre vezető oldalán, a pesti hídfő közelében; a baleset a villamosforgalmat is akadályozza - közölte a katasztrófavédelem szerdán reggel az MTI-vel.

Hármas karambol az Árpád hídon
Baleset történt az Árpád hídon, a forgalom várhatóan torlódni kezd (képünk illusztráció)
Fotó: MH archív/Hegedüs Róbert

A fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél; az érintett útszakaszon nagy a torlódás - közölték.

A Budapesti Közlekedési Központ tudatta, hogy még tart a helyszínelés és a műszaki mentés az Árpád hídon; a Margit-szigeti felhajtó közelében mindkét irányba sávlezárásra készüljenek az autósok; csak lépésben lehet haladni.

Pótlóbusz jár az 1-es villamos helyett a Szentlélek tér és a Göncz Árpád városközpont között - tették hozzá.

