Ezen áll vagy bukik az unokáink vízellátása

A víziközmű-hálózatok állapota hosszú távon is befolyásolhatja a lakosság biztonságos ivóvízellátását – figyelmeztet Illés Gábor, az ECORPS Kft. ügyvezetője.

Az ivóvíz szervezetünk működésének és a higiéniának is elengedhetetlen forrása

A szakember szerint a modern, hegesztett PE100 csőrendszerek és a cég által kidolgozott, jelenleg ingyenesen elérhető 32 pontos minőségbiztosítási ellenőrző lista alkalmazása jelentheti a megoldást.

A MAVÍZ adatai szerint évente több mint 19 milliárd forintnyi közpénz vész el elfolyó víz formájában. Az ágazat egységes fellépése nélkül az ellátásbiztonság és a hálózat megújulása is veszélybe kerülhet.