2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Krónika

Ezen áll vagy bukik az unokáink vízellátása

Évente több mint 19 milliárd forintnyi közpénz vész el elfolyó víz formájában

MH/ MTI
 2025. december 10. szerda. 12:10
Megosztás

A víziközmű-hálózatok állapota hosszú távon is befolyásolhatja a lakosság biztonságos ivóvízellátását – figyelmeztet Illés Gábor, az ECORPS Kft. ügyvezetője.

Ezen áll vagy bukik az unokáink vízellátása
Az ivóvíz szervezetünk működésének és a higiéniának is elengedhetetlen forrása
Fotó: AFP/DPA Picture-Alliance/DPA/Monika Skolimowska

A szakember szerint a modern, hegesztett PE100 csőrendszerek és a cég által kidolgozott, jelenleg ingyenesen elérhető 32 pontos minőségbiztosítási ellenőrző lista alkalmazása jelentheti a megoldást.

A MAVÍZ adatai szerint évente több mint 19 milliárd forintnyi közpénz vész el elfolyó víz formájában. Az ágazat egységes fellépése nélkül az ellátásbiztonság és a hálózat megújulása is veszélybe kerülhet.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink