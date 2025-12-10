Bíróság előtt a férfi, aki többször tett hamis bejelentést a segélyhívón

Gyorsított eljárásban a bíróság előtt kell felelnie annak a férfinak, aki ötször tett hamis bejelentést a 112-es segélyhívón – közölte a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság szerdán.

A közlemény szerint december 3-án este a 112-es sürgősségi hívószámra érkezett bejelentés arról, hogy egy oroszlányi hajléktalanszállón 5-6 ember baltával verekszik. Az intézkedő járőr megjelent a címen, ahol senkit nem talált és azt sem tapasztalta, amiről a bejelentés szólt.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság ügyeletese a bejelentőt visszahívta, aki József néven mutatkozott be, és elmondta, hogy már nincs a helyszínen, de megmondta, hol tartózkodik, ez azonban nem bizonyult igaznak.

A rendőrök a térképi adatok alapján beazonosították a hívás helyszínét, ahol igazoltattak egy 31 éves férfit, akinél megtalálták a telefont, amelyről a valótlan bejelentés érkezett.

A férfi a járőröknek a helyszínen úgy nyilatkozott, hogy berúgott, unatkozott és ezért hívta a 112-őt.

Az Oroszlányi Rendőrkapitányság a férfit szabálysértési őrizetbe vette; részletes vallomást nem tett, de a szabálysértést elismerte.

A rendőrök megállapították, hogy a férfi az idén további négy esetben tett valótlan bejelentést a 112-es segélyhívó központba – áll a közleményben.