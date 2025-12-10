Balesetek, torlódások országszerte

A 8-as főúton, Várpalota térségében, egy személygépjármű és egy teherautó összeütközött. A 31-es km-nél a forgalmat megállították a Székesfehérvár felé vezető oldalon.

Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Újhartyán térségében egy korábbi balesetben megsérült a burkolat. A 48-as km-nél a külső sávot lezárták. Torlódás nem jellemző.

