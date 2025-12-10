Az adományozók már használhatják a telefonterminál megoldást is

Az adventi időszakban a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet adományozói már használhatják a tap on phone (telefonterminál) megoldást, amely tableteket és okostelefonokat képes fizetési terminállá alakítani az egyszerű és biztonságos segítségnyújtáshoz - közölte a segélyszervezet az MTI-vel szerdán.

A karácsonyra való tekintettel a csomagokba a tartósélelmiszerek mellett olyan karácsonyi finomságok is kerülnek

A tudatos, gyors és biztonságos adománygyűjtés technológiai hátterének megteremtése és elterjesztése érdekében stratégiai együttműködésre lépett a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, és a szervezet munkáját évek óta támogató Mastercard; a három évre szóló megállapodást szerdán írták alá. A segélyszervezet tájékoztatása szerint a most megkötött együttműködés célja, hogy az adománygyűjtő kampányaikban az emberek a legújabb és legmodernebb digitális fizetési módokon támogathassák a szervezet munkáját, és a fizetési lehetőségek bővülésével nőjön az adományozók száma és az adományok összege is.

Az adventi időszakban a segélyszervezet adományozói már használhatják a tap on phone (telefonterminál) megoldást, amely tableteket és okostelefonokat képes fizetési terminállá alakítani az egyszerű és biztonságos segítségnyújtáshoz és ehhez csak egy alkalmazást kell letölteni - írták. Hozzátették: a korszerű digitális eszközökkel a mobil-, az órás-, és a hagyományos bankkártyás fizetés egyaránt lehetséges. Az elektronikus fizetéshez tehát nincs szükség önálló POS-terminálra, elegendő hozzá egy NFC-képes okostelefon.

Megjegyezték: a technológia elérhető Android és iOS platformon is, népszerűségét pedig az jelzi, hogy szűk egy év alatt már mintegy 11 ezer tap on phone került használatba Magyarországon.

A közleményben idézték Márkus Gergelyt, a Mastercard country managerét, aki arról beszélt, büszkék arra, hogy hozzájárulnak az Ökumenikus Segélyszervezet munkájához. "Együttműködésünk révén a Mastercard a biztonságos, gyors és hatékony digitális adományozás kiemelt támogatójává válik Magyarországon, ezáltal megújítja a hazai segítségnyújtási kultúrát és gyakorlatot. Meggyőződésünk, hogy ez az adománygyűjtő szervezetek és a támogatók számára egyaránt előnyös" - mondta.

Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatója arról beszélt, reményeik szerint az adományozást megkönnyítő megoldások bevezetése "segít közelebb jutni azokhoz, akiknek az teszi teljessé a karácsonyt, ha segíthetnek másokon, és azokhoz is, akik rászorulnak a támogatásra". "Hisszük, hogy az összefogás erejével országszerte valamennyi intézményünkben folytathatjuk a rászorulók egész éves támogatását, ételt, otthont és esélyt adva a legszegényebbeknek!" - fogalmazott.

Az Ökumenikus Segélyszervezet idén 30. alkalommal hirdette meg hagyományos adventi adománygyűjtését, amelynek célja, hogy ünnepi segélyakcióin túl egész évben segíteni tudja a nélkülözőket és a bajbajutottakat országos intézményrendszerén keresztül. A jól ismert szeretet.éhség. mottó és kiharapott mézeskalácsszív szimbólum magyarok százezrei számára segít személyesen megtapasztalni a cselekvő szeretetet és a hiányt szenvedők támogatását. A támogatásoknak köszönhetően évente több mint 300 ezer adag ételt osztanak ki, 300 családnak biztosítanak lakhatást a családok átmeneti otthonaiban, valamint egész évben több ezer családnak és 3600 gyermeknek nyújtanak kapaszkodót, esélyt a felzárkózásra - közölték.