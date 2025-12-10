Amerikai bíróság elrendeli néhány Epstein-akták nyilvánosságra hozatalát

Kedden egy bíróság engedélyezte az Epstein bizalmasának, Maxwellnek az aktáinak nyilvánosságra hozatalát – most további dokumentumokat is nyilvánosságra kell hozni.

Egy New York-i bíró elrendelte bizonyos dokumentumok nyilvánosságra hozatalát a meghalt szexuális bűnöző Jeffrey Epstein ügyében. Richard M. Berman bíró elrendelte, hogy december 19-ig tegyék közzé a nagy esküdtszék jegyzőkönyveit és a nyomozati aktákat. A 2019-ben egy new york-i bíróság előtt tárgyalt ügyben Epsteint azzal vádolták, hogy több éven át tucatnyi kiskorú lányt szexuálisan kizsákmányolt és bántalmazott manhattani, floridai Palm Beach-i és más helyszíneken. Mielőtt ítéletet hozhattak volna, a finanszírozó 2019-ben 66 évesen meghalt börtöncellájában. A boncolási jelentés öngyilkosságot jelölt meg halálokként.

A dokumentumok nyilvánosságra hozataláról szóló döntésével a bíró helyt adott az amerikai kormány múlt hónapban benyújtott kérelmének. Ezt megelőzően Donald Trump amerikai elnök az amerikai kongresszus nyomására aláírta azt a törvényt, amely az Epstein-ügy dokumentumainak és nyomozati iratainak nyilvánosságra hozatalát sürgeti. A bíró döntésének indoklásában kifejezetten hivatkozott erre a törvényre.

A New York-i pénzügyi szakember, Epstein sok éven át a felső tízezer tagja volt, és befolyásos körökben mozgott. A multimilliomos egy visszaéléses hálózatot működtetett. Sok fiatal nő, köztük kiskorúak is, áldozatul estek. Epstein maga is visszaélt velük.

Közel 20 évvel ezelőtt az ügy bíróság elé került, és Epstein bizonyos vádakban bűnösnek vallotta magát. Évekkel később az ügyet újra felvették, és a multimilliomos ismét letartóztatásba került – ez az az ügy, amelynek dokumentumairól most szó van - írja a focus.de.

Nem ez az első dokumentumok nyilvánosságra hozatala az Epstein-ügyben

Már az előző napon ugyanaz a bíróság jóváhagyta az amerikai igazságügyi minisztérium kérelmét, hogy tegyék közzé az Epstein hosszú távú bizalmasának, Ghislaine Maxwellnek az ügyében készült aktákat. Maxwell 2022-ben 20 év börtönbüntetésre ítélték. Az ítélet szerint központi szerepet játszott a lányok szexuális visszaéléseinek hálózatának felépítésében.

A New York Times becslése szerint a két mostani döntés a legátfogóbb betekintést engedheti az Epstein és Maxwell ügyben folyó nyomozásba.

Floridában is már jóváhagyták a közzétételt

Már a múlt héten egy floridai bíró engedélyezte az Epstein elleni nyomozás során a nagy esküdtszék tanácskozásainak jegyzőkönyveinek közzétételét, amelyet korábban elutasítottak. Ebben az esetben is hivatkozott az Epstein-törvény által teremtett új helyzetre.

A nagy esküdtszék egy esküdtekből álló csoport, amely a vádhatóság által benyújtott bizonyítékok alapján dönti el, hogy vádat emelhetnek-e egy ügyben.