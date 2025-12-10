2026. január 8., csütörtök

Előd

Krónika

A nyomozó ügyészség tovább folytatja a bűnügyi akciót a Szőlő utcai ügyben

Három ember gyanúsítotti kihallgatása megtörtént

MH/ MTI
 2025. december 10. szerda. 10:49
A nyomozó ügyészség szerdán tovább folytatja a megkezdett bűnügyi akciót az úgynevezett Szőlő utcai ügyben; a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség eljárási cselekményei továbbra is folyamatban vannak - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség az MTI-vel.

Tovább folytatódik a Szőlő utcai javítóintézetben történt bűncselekmények feltárása
Fotó: google.com/maps/képernyőfelvétel

A közlemény szerint a kedden őrizetbe vett három ember gyanúsítotti kihallgatása megtörtént, a személyi szabadságukat érintő kényszerintézkedések tárgyában később várható döntés.

A több helyszínen zajló bűnügyi akcióban eljáró hivatalos személyek értékes bizonyítékokat szereztek be - tették hozzá.

A nyomozó ügyészek meghallgatták az ügyben a Budapesti Javítóintézetben letartóztatásban lévő, eddig még ki nem hallgatott fiatalkorúak többségét, amely meghallgatások egyéb nyomozati cselekmények elvégzésével egyidejűleg szerdán is folytatódnak - írták.

Az ügyben a későbbiek során további részletes tájékoztatás várható - áll a közleményben.

