Krónika
A nyomozó ügyészség tovább folytatja a bűnügyi akciót a Szőlő utcai ügyben
Három ember gyanúsítotti kihallgatása megtörtént
A közlemény szerint a kedden őrizetbe vett három ember gyanúsítotti kihallgatása megtörtént, a személyi szabadságukat érintő kényszerintézkedések tárgyában később várható döntés.
A több helyszínen zajló bűnügyi akcióban eljáró hivatalos személyek értékes bizonyítékokat szereztek be - tették hozzá.
A nyomozó ügyészek meghallgatták az ügyben a Budapesti Javítóintézetben letartóztatásban lévő, eddig még ki nem hallgatott fiatalkorúak többségét, amely meghallgatások egyéb nyomozati cselekmények elvégzésével egyidejűleg szerdán is folytatódnak - írták.
Az ügyben a későbbiek során további részletes tájékoztatás várható - áll a közleményben.