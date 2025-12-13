Újabb titkok derülhetnek ki Leonardo da Vinciről

Összeállítottak egy 21 generációt felölelő családfát, amely 14 élő férfit tartalmaz a közvetlen férfi ágon, lehetővé téve az apáról fiúra öröklődő Y-kromoszóma tanulmányozását.

A tanulmányban olasz és amerikai kutatók vesznek részt. Már hat modern leszármazottat teszteltek, és hasonlóságokat találtak az Y-kromoszóma szerkezetében, megerősítve da Vinci megszakítatlan férfi leszármazását.

A Vinci-i családi temetkezéseket tanulmányozva Leonardo közeli rokonai – nagyapja, Antonio, nagybátyja, Francesco és féltestvérei – földi maradványaira bukkantak. A maradványok DNS-elemzése megerősítheti a családfa hitelességét, és segíthet a biológiai nyomok azonosításában a mester kézirataiban és műveiben.

A projekt célja nemcsak a nagy művész, feltaláló és tudós genetikai jellemzőinek feltárása, hanem modern módszerek alkalmazása a tárgyak hitelesítésében és tanulmányozásában is. A kutatók hangsúlyozzák az etikai normák betartásának és az élő leszármazottak magánéletének védelmének fontosságát. A tanulmány bővíti Leonardo örökségéről alkotott ismereteinket, rávilágítva életének tudományos és kulturális aspektusaira egyaránt - írta meg a Gismeteo.