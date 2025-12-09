2026. január 8., csütörtök

Előd

Krónika

Torlódik a forgalom országszerte

A közúti közlekedés biztonságát, folyamatosságát befolyásoló eseményeket tett közzé az Útinform

MH
 2025. december 9. kedd. 8:31
Frissítve: 2025. december 9. 18:32
Szakaszosan torlódik a forgalom az M1-es autópályán, a 27-es jelű Herceghalom és az M0-s autóúti csomópont között. Megnövekedett menetidőre kell készülni!

Fotó: MH archív/Béli Balázs

Erős a reggeli forgalom a főváros felé vezető főbb útvonalakon, így az M3-as autópálya fővárosi, bevezető szakaszán, illetve Mogyoródnál is, az M7-es autópályán, a bevezető szakaszon, a 10-es főúton, a solymári körforgalomtól, a 31-es főúton, Maglódnál, valamint az 51-es főúton, Dunaharaszti elkerülő szakaszán.

Nógrád vármegyében az Ipoly áradását követő üzemeltetési, fenntartási munkálatok miatt lezárták Drégelypalánk és az országhatár közötti utat, az 1-es és a 2-es km között (2208-as jelű út).

Határokkal, határátlépéssel kapcsolatos információkért érdemes felkeresni a rendőrség honlapját!

