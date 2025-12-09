Krónika
Torlódik a forgalom országszerte
A közúti közlekedés biztonságát, folyamatosságát befolyásoló eseményeket tett közzé az Útinform
Erős a reggeli forgalom a főváros felé vezető főbb útvonalakon, így az M3-as autópálya fővárosi, bevezető szakaszán, illetve Mogyoródnál is, az M7-es autópályán, a bevezető szakaszon, a 10-es főúton, a solymári körforgalomtól, a 31-es főúton, Maglódnál, valamint az 51-es főúton, Dunaharaszti elkerülő szakaszán.
Nógrád vármegyében az Ipoly áradását követő üzemeltetési, fenntartási munkálatok miatt lezárták Drégelypalánk és az országhatár közötti utat, az 1-es és a 2-es km között (2208-as jelű út).
Határokkal, határátlépéssel kapcsolatos információkért érdemes felkeresni a rendőrség honlapját!