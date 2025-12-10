Krónika
Szijjártó Péter: Bízunk benne, hogy az amerikai-orosz párbeszéd békéhez vezet + Videó
A külgazdasági és külügyminiszter szerint reménysugár a béketerv
"Teljes szívvel támogatjuk az amerikai-orosz párbeszédet, ami, ha békéhez vezet, akkor vége lesz a szankciók által sújtott világgazdasági korszaknak. A szankciók már sokat ártottak, így itt az ideje, hogy végre megszabaduljunk tőlük" - tette hozzá miközben kiemelte, hogy az új világgazdasági korszakban a legjobb startpozíciót akarja elfoglalni hazánk, ezért is utazott 34 magyar vállalatvezető Moszkvába.
A poszt végén Szijjártó Péter elmondta, hogy a béketeremtés nem lesz könnyű, hiszen, akik eddig is gátolták a békefolyamatot, azok ezután is mindent megtesznek, hogy aláaknázzák, de, mi majd azon leszünk, hogy ezt megakadályozzuk.
A külgazdasági és külügyminiszter által posztolt videós anyagot az alábbiakban tekinthetik meg.