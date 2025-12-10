2026. január 8., csütörtök

Krónika

Szijjártó Péter: Bízunk benne, hogy az amerikai-orosz párbeszéd békéhez vezet + Videó

A külgazdasági és külügyminiszter szerint reménysugár a béketerv

MH
 2025. december 10. szerda. 6:13
"Mi magyarok szeretnénk a legfelkészültebbek lenni az új világgazdasági és világkereskedelmi korszakban" - fogalmazott a magyar diplomácia vezetője Moszkvában, ahol Szergej Lavrov orosz külügyérrel is találkozott.

Szijjártó Péter: Bízunk benne, hogy az amerikai-orosz párbeszéd békéhez vezet + Videó
Szijjártó Péter Moszkvában folytatott tárgyalásokat
Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

"Teljes szívvel támogatjuk az amerikai-orosz párbeszédet, ami, ha békéhez vezet, akkor vége lesz a szankciók által sújtott világgazdasági korszaknak. A szankciók már sokat ártottak, így itt az ideje, hogy végre megszabaduljunk tőlük" - tette hozzá miközben kiemelte, hogy az új világgazdasági korszakban a legjobb startpozíciót akarja elfoglalni hazánk, ezért is utazott 34 magyar vállalatvezető Moszkvába.

A poszt végén Szijjártó Péter elmondta, hogy a béketeremtés nem lesz könnyű, hiszen, akik eddig is gátolták a békefolyamatot, azok ezután is mindent megtesznek, hogy aláaknázzák, de, mi majd azon leszünk, hogy ezt megakadályozzuk.

A külgazdasági és külügyminiszter által posztolt videós anyagot az alábbiakban tekinthetik meg.

Objektum doboz

