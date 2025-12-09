Nem mindegy mit ajándékozunk

Az ajándékba vásárolt élő állatok az ünnepek után gyakran az utcára kerülnek, ezért az Orpheus Állatvédő Egyesület, a felelős állattartásra felhívva a figyelmet, arra kéri az embereket, hogy ne ajándékozzanak élő állatot karácsonyra.

A felelős állattartáshoz megfelelő hely, gondozásukhoz anyagi fedezet és elegendő szabadidő szükséges – figyelmeztet az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében az egyesület.

A karácsonyi időszak a szeretetről, az örömről és az odafigyelésről szól, az állatvédő egyesület tagjainak tapasztalata azonban az, hogy az ünnepi vásárlási lázban sokan megfeledkeznek arról, hogy egy élő állat nem ajándéktárgy, hanem hosszú távú felelősség.

A közleményben Seres Zoltánt, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjét idézik, aki kiemelte: évről évre számos kutya, macska és egyéb házi kedvenc kerül bajba azért, mert meggondolatlan döntés eredményeként, ajándékként érkeznek egy család életébe, és az ünnepi meglepetés után derül csak ki, hogy a megajándékozott valójában nem is szeretett volna állatot.

A közleményben kiemelik: a felelős állattartás nem hetekre vagy hónapokra szól, egy kutya vagy macska akár 15-20 évig is a család része lehet, folyamatos gondoskodást, odafigyelést és anyagi ráfordítást igényelve.

Hangsúlyozzák, hogy mielőtt bárki élő állat vásárlásán gondolkodik, fel kell tennie a legfontosabb kérdéseket: van-e megfelelő hely az állat tartására, biztosított-e az etetés, az állatorvosi ellátás és a védelem anyagi fedezete és rendelkezésre áll-e elegendő szabadidő a gondozásához. Ha ezek bármelyike hiányzik, az állattartás előbb-utóbb unott teherré válik.

Kiemelik: az ünnepek után sok ajándékba kapott állat az utcára kerül, extrém esetben a díszhalak a WC-ben végzik, a kutyát, macskát, dísznyulat, teknőst szélnek eresztik. Ha a megunt állat a családban marad, sok esetben az elhanyagolt tartásba pusztul el – írják.

Hangsúlyozzák: állatot elhagyni, kitenni, rosszul tartani állatkínzásnak minősül, és bűncselekmény, amely súlyos jogi következményekkel járhat. A háziállatok önálló életre képtelenek, megóvásuk, tartásuk, jólétük teljes mértékben az ember felelőssége – figyelmeztetnek a közleményben.

Felelős döntéssel, előzetes átgondolással és megfelelő ajándék választásával nemcsak az állatok életét védhetjük meg, hanem saját családunkat is egy későbbi, fájdalmas problémától – hangsúlyozzák.

Az Orpheus Állatvédő Egyesület mottója: te is lehetsz állatvédő – felelős gondolkodással! – írták, javasolva, hogy inkább ajándékozzanak élményt, időt vagy olyan meglepetést az emberek, amely valódi örömet okoz, az élő állat pedig legyen mindig tudatos, közös és felelősségteljes döntés eredménye.