Köd, szitálás, majd nyugaton napsütés
Reggel még nagy területen számíthatunk erősen felhős vagy borult, párás, ködös időre
Fotó: MH archív/Katona László
Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, csupán néhol élénkülhet meg a délies szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 5 és 10 fok között változik, de a naposabb részeken 10 fok felett alakulhat a maximum. Késő estére 1 és 7 fok közé hűl le a levegő.
Az orvosmeteorológus szerint fronthatás nem terheli szervezetünket.