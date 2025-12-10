Krónika
Megújul a Garibaldi köz
Újragondolt zöldítés a Belváros szívében
Közleményük szerint a Garibaldi közben igazi városi pihenőhely jön létre, négy új fával, cserjékkel, valamint oszlopokra és gerendákra felfuttatott kúszónövényekkel.
A négy új fa vezérgyökere az erre a célra kialakított, négy méter mély, ötven köbméteres közműmentes gyökérzónán keresztülhaladva érheti el a vizet tároló talajréteget, ahol kiterjedt gyökérzetet növeszthet – írták.
Rámutattak, hogy egy átlagos budapesti ültetett fa maximum egy-másfél méter mély ültetőgödröt kap. Az V. kerületetben azonban évek óta ennél jóval nagyobb ültetőgödröt alkalmaznak, bár ötven köbméternyi életteret eddig még nem alakítottak ki a fáknak – olvasható.
Újabb belvárosi innovációként számoltak be arról, hogy a kerület a legújabb szerkezeti talajreceptúrát használja, amely zúzott dolomit, humuszkomposzt és bioszén elegyéből áll, és egy monitorozó rendszer is kiépül.
Az V. kerület az elmúlt években már közel hétszáz új fát ültetett – mutattak rá.
A közleményben idézik a kerület polgármesterét, Szentgyörgyvölgyi Pétert (Fidesz-KDNP), aki úgy fogalmazott: „Belváros Önkormányzata hosszú évek óta a lakosság számára minél élhetőbb életkörülmények, fenntarthatóbb környezet kialakításán dolgozik, ezért a vezető európai országok nagyvárosokra kidolgozott tapasztalatait igyekszünk elhozni a Belvárosba, mert célunk, hogy olyan közterület-fejlesztéseket valósítsunk meg, amiket nem csak a gyermekeink, de még az unokáink is élvezhetnek.”