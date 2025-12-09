2026. január 8., csütörtök

Előd

Földrengés volt Kárpátalján

Csak a műszerek jelezték

MH
 2025. december 9. kedd. 14:48
Frissítve: 2025. december 9. 17:14
Földrengést regisztráltak Kárpátalján december 8-án. A szeizmikus mozgás epicentruma a magyar határ közvetlen közelében fekvő Hömlőc (Kholmovec) község térségében volt.

Földrengés volt Kárpátalján
Képünk illusztráció
Fotó: NorthFoto

A szakemberek mérései alapján a földrengés a Richter-skála szerint 1,8-as erősségű volt, és 8 kilométeres mélységben következett be.

A földrengések osztályozása szerint ez a besorolás a „nem érezhető” kategóriába tartozik. A földmozgás intenzitása túl gyenge volt ahhoz, hogy a felszínen tartózkodók érzékeljék, azt kizárólag a szeizmológiai műszerek rögzítették. Anyagi károkról vagy sérülésekről nem érkezett jelentés – írja a KárpátHír.

