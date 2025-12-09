Bizarr ok miatt hajtott végre kényszerleszállást egy Ryanair-gép

Az utasok nem tudtak könnyíteni magukon, így kényszerleszállást kellett végrehajtania a pilótáknak.

A FR1667-es számú járat a Kanári-szigeteken található Fuerteventuráról indult Bristolba, ahol hétfőn, december 8-án 17 órakor kellett volna landolnia, ehelyett kényszerleszállást hajtott végre. A háromórás út azután szakadt félbe, hogy nem sokkal a felszállás után a légiutas-kísérők észlelték, több mosdó is használhatatlanná vált - számolt be a Daily Mail alapján az origo.hu.

A problémák miatt a személyzet Lanzarotéra irányította át a gépet, ahová 15 óra körül rendben leszállt – közölték a spanyol légiirányítók, akik a közösségi médiában is megszólaltak az esetről.

A Fuerteventuráról Bristolba tartó járat személyzete visszatérést kért Lanzarotéra, mivel problémák adódtak a fedélzeti vécékkel. A repülőgép problémamentesen landolt – írták.

A földön a hibát elhárították, ezt követően a repülő folytatni tudta útját Bristol felé. A meghibásodás pontos oka egyelőre nem ismert, a Ryanair pedig eddig nem kommentálta az esetet.

Utaskálvária a levegőben

A gépen több száz utas tartózkodott, akik a meghibásodás idején mosdóhasználat nélkül rekedtek. Bár nem ez volt az első ilyen eset a légi közlekedés történetében, a probléma elég súlyosnak bizonyult ahhoz, hogy a pilóták a kényszerleszállás mellett döntsenek.

A fedélzeti vécék meghibásodása nem ritka, és korábban is komoly botrányokat okozott. Idén egy hatórás járaton, Indonézia és Ausztrália között, teljesen leálltak a mosdók.

Egy idős utas állítólag maga alá vizelt, mások palackokba kényszerültek könnyíteni magukon.

Márciusban egy 13 órás Chicago-Delhi járat fordult vissza öt óra repülés után, miután 12 vécéből 8 eltömődött. Az utasok „tortúraként” emlegették az élményt. Tavaly Ausztráliában egy gép Adelaide-be tért vissza, mert a hibát a levegőben nem tudták kijavítani, végül cseregépet kellett biztosítani.

Bár elsőre jelentéktelen technikai hibának hangzik, a vécék működésképtelensége komoly higiéniai és biztonsági kockázatot jelent, különösen hosszabb utak esetén. Ezért ha a probléma nem orvosolható azonnal, a repülési szabályok gyakran nem engedik meg az út folytatását.