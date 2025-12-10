A római császár, aki belehalt a túl sok sajtba

A római császárok, az ókori és középkori uralkodók és királyok mind igyekeztek saját hírnevüket és daliásságukat piedesztálra emelni. A halál azonban régen sem válogatott: számos uralkodót hozzá nem méltó módon érte utol a vég.

A halál sosem szép, de ennyire kínosnak sem kellene lennie

A nagy királyok és uralkodók nem mindig hozzájuk méltó módon haltak meg.

Hogyan okozta Antoninus Pius római császár halálát a túl sok sajt?

Hogyan kapott I. Sándor görög király fertőzést egy majomtól?

Magyar uralkodó is van a listán.

Nagy Katalin cárnő ott halt meg, ahol senki nem szeretne.

Az uralkodók élete gyakran fényűző és hatalommal teli volt, de haláluk sokszor váratlan és bizarr körülmények között következett be. A történelem tele van olyan történetekkel, amikor királyok és császárok saját hibájuk, balszerencséjük vagy különös szokásaik miatt vesztették életüket. Ebben a cikkben bemutatjuk a legkülönösebb és legmeglepőbb uralkodói haláleseteket, amelyek egyszerre szórakoztatóak és döbbenetesek.

Antoninus Pius

Antoninus Pius, a jó római uralkodók egyike volt, aki békés uralkodásáról volt ismert, azonban halála egy különös történethez kapcsolódik. A korabeli beszámolók szerint a római császár azután lelte a halálát, hogy egy vacsorán túl sok alpesi sajtot fogyasztott. Hányás és hasmenés kínozta, miközben az állapota vészesen romlott, ezért harmadik nap átadta a hatalmat örökösének, Marcus Aureliusnak. Sokak szerint nem önmagában a sajt, hanem ételmérgezés okozta Pius halálát. A leírt tünetek (hányás, láz, delírium) összhangban vannak egy baktérium által kiváltott mérgezéssel.

Kambúdzsija perzsa király

A király épp egy lázadást készült leverni, azonban menet közben véletlenül felnyársalta magát a kardjával.

I. Sándor görög király

1920-ban, mindössze 27 évesen, egy fertőzött makákó megharapta a kertben kedvenc kutyája védelme közben. A harapások elfertőződtek, és a király három hét láz, delírium és vérmérgezés után meghalt.

II. Jakab skót király

1460-ban, 29 évesen halt meg, miután saját ágyúja felrobbant. A király utasítást adott, hogy adjanak le díszlövéseket, miután elfoglalta a Roxburgh-i várat. A királynak tetszett ez az új, veszélyesebb fegyver, ezért saját maga is az ágyú mellett állt, amikor besült az ágyú és felrobbant – és magával vitte a fiatal királyt a másvilágra.

Sigurd Eysteinsson, avagy „Hatalmas Sigurd” viking király

892-ben halt meg, miután egy diadal után a legyőzött riválisának a lovához kötözött feje útközben az egyik kiálló fogával véletlenül „megharapta” a lábát. A seb elfertőződött, és a király végül kellemetlen körülmények között, a fertőzés eredményeképpen halt meg.

I. Béla magyar király

I. Béla magyar király (1060-1063) országgyűlést hívott össze Dömösre, ahol azonban váratlan baleset érte: a tanácskozások során a királyi trón összeomlott alatta, ezzel kis híján halálra zúzva az uralkodót. A sebesült királyt lóra tették és nyugatra vonuló csapatai után szállították, de Dévény közelében belehalt a sérüléseibe.

II. (Nagy) Katalin cárnő

Sok ember rémálma vált valóra Nagy Katalin cárnő esetében: 1796-ban 67 évesen sztrókot kapott az illemhelyen ülve, eszméletlenül találták rá, és másnap meghalt. A kortárs pletykák szerint a cárnő tényleg ciki halált halt, de kissé túlzók lehetnek az erről szóló beszámolók, ugyanis egyes források szerint a fürdője padlóján találtak rá, számol be a Life.