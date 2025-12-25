Ezek az idei ünnep „must have” termékei

Minden évnek megvannak a maga ünnepi trendjei. A szakértők szerint 2025 karácsonyi dekorációját a nosztalgikus hangulat mellett a merész, feltűnő elemek uralják majd. Ha szeretne trendi díszekkel ünnepelni, mutatjuk, mely elemeket érdemes beszerezni!

2025 karácsonya már kopogtat az ajtónkon és eljött az ideje beszerezni azokat a dekorációs alapdarabokat, amelyekkel ünnepivé varázsolhatjuk otthonunkat. A régi kedvenc díszeket sem kell száműzni, érdemes közéjük csempészni néhány friss újdonságot, amiktől még izgalmasabbá válik majd az összhatás. Íme öt idei karácsonyi dekorációs trend, amelyek mellett nem lehet szó nélkül elmenni.

Idén a karácsonyi dekorációkban a régi kedvencek és a friss újdonságok harmonikus keverése hozza el az ünnepi varázst.

A masnik minden formában és méretben hódítanak – a karácsonyfától a lakástextilekig mindenhol megjelennek.

A színes fényfüzérek újra divatba jöttek, a vintage hangulatú, többszínű izzók nosztalgikus fényt visznek az otthonokba.

A cuki állatos dekorációk játékos, mesés hangulatot teremtenek, különösen kisebb kiegészítők formájában.

Az XXL girlandok látványos és drámai díszei lesznek az idei ünnepnek – minél nagyobb, annál jobb.

Az antik és vintage díszek időtlen eleganciát és meghitt nosztalgiát csempésznek a karácsonyi enteriőrbe.

2025 karácsony TOP dekorációi

A karácsonyi dekorálás idén is a hangulat megteremtéséről szól – legyen szó meghitt, klasszikus vagy éppen modern stílusról. 2025-ben a trendek a nosztalgiát, a játékosságot és a látványos részleteket helyezik előtérbe, hogy otthonunk igazán ünnepi fényben tündököljön - írta meg a Mindmegette.

1. Masnik mindenütt

A játékos lelkűek lubickolhatnak ebben az új trendben. Karácsonykor nincs olyan, hogy túl sok. És ez különösen igaz most a masnikra, amelyek idén már nem csak az ajándékokat díszíthetik.

A szezonális kínálatban minden formájú és méretű masnit megtalálunk, amelyekkel feldobhatjuk a karácsonyfát, a fenyőkoszorút vagy az ünnepi asztalt. De a masnik a lakástextileken is feltűnnek, például díszpárnákon, puha takarókon. A klasszikus piros mellett egyre népszerűbbek a merész színű és mintájú darabok is, amelyek igazán játékossá és ünnepivé varázsolják a teret.

2. Színes világítások

Karácsonykor vágyunk a fényekre és színekre, van, aki milliókat is képes kiadni annak érdekében, hogy fényárban ússzon az otthona. A szakértők szerint hódítanak a vintage hangulatú ünnepi dekorációk, így a többszínű fények újra reneszánszukat élik.

Szóval elő a nagyi retró izzósorával, hátha működik még!

Ha nem, szerezzen be néhány vidám és színes izzósort a lakás és a karácsonyfa díszkivilágításához.

Az állati motívumok nem hiányozhatnak az otthonból a 2025-ös ünnepi időszakban. A játékos és fantáziadús állatos dekorációk között bárki megtalálhatja a szívéhez legközelebb állót. Nem kell, hogy teljesen átalakítsa az összes meglévő dekorációt.

A szakértők azt tanácsolják, hogy használjon inkább kisebb asztali, vagy egyéb állatkás kiegészítőket a vidám hangulat megteremtéséért.

4. XXL méretű girlandok

Ahogyan azt már a masniknál is kiemeltük, az ünnepi dekoráció trendek alapján nincs olyan idén karácsonykor, hogy túl nagy, vagy túl sok. A szakértők szerint pedig a túlméretezett, drámai girland remek módja annak, hogy idén az ünnepi dekorációval igazán kitűnjünk.

Egy nagyméretű girland már önmagában is szép látvány, de gömbökkel, szalagokkal és persze masnikkal díszítve impozáns megjelenést kölcsönöz a kandallópárkányoknak, ajtókereteknek vagy lépcsőkorlátoknak.

5. Antik és vintage kincsek

A nosztalgia, a szép és megható emlékek azok, amelyek visszarepítenek minket a múltba és felidézik a régi karácsonyok kellemes pillanatait. Egy másik ok, ami miatt a vintage és antik tárgyak újra népszerűek az az, hogy ezek a régi kincsek még igazán tartós minőségben készültek.

Ezek a különleges és ritka darabok képesek olyan hangulatot teremteni, amely valóban felejthetetlenné teszi az ünnepi összejöveteleket.