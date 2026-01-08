Több a hó, mint a lapát

Az elmúlt napokban lehullott csapadék eredményeként Budapest egyes részein, különösen a budai hegyvidéken, a hótakaró vastagsága a 20-25 centimétert is elérheti. Tizenhárom éve, a 2012–2013-as telek óta nem volt ilyen intenzív és kitartó havazás a fővárosban. A hótakaró tartósnak bizonyul, ugyanis a meteorológiai előrejelzések szerint január közepéig nem várható olvadás.

Egy meleg szobából nyugodtnak tűnhet a fehér lepelbe burkolózott város, de mindeközben az üzletekben kétségbeesett hajsza folyik a hiánycikknek számító hólapátok és hótaposó csizmák után, valamint a Normafára készülő szülők hajukat tépve kutatnak megfizethető szánkó után.

Ne töltsük feszültségben ezeket a ritka napokat, inkább élvezzük a tél nyugalmát a hófödte tájak szépségében gyönyörködve, akár az ablakon kinézve, akár a ropogó hóban sétálva.