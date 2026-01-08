Több a hó, mint a lapát
AFP képriportja
2026. január 8. csütörtök. 17:38
Az elmúlt napokban lehullott csapadék eredményeként Budapest egyes részein, különösen a budai hegyvidéken, a hótakaró vastagsága a 20-25 centimétert is elérheti. Tizenhárom éve, a 2012–2013-as telek óta nem volt ilyen intenzív és kitartó havazás a fővárosban. A hótakaró tartósnak bizonyul, ugyanis a meteorológiai előrejelzések szerint január közepéig nem várható olvadás.
Egy meleg szobából nyugodtnak tűnhet a fehér lepelbe burkolózott város, de mindeközben az üzletekben kétségbeesett hajsza folyik a hiánycikknek számító hólapátok és hótaposó csizmák után, valamint a Normafára készülő szülők hajukat tépve kutatnak megfizethető szánkó után.
Ne töltsük feszültségben ezeket a ritka napokat, inkább élvezzük a tél nyugalmát a hófödte tájak szépségében gyönyörködve, akár az ablakon kinézve, akár a ropogó hóban sétálva.
Képszerkesztő: Icsu Renáta
A lánykérés is sokkal hangulatosabb a fehér hótakarón
Jó ötlet volt feljönni a Gellért-hegyre, de lefelé már kevésbé szórakoztató
Szánkóval gyorsabb lecsúszni és vidámabb is
Csodás kilátás a Halászbástyáról
Egy turistahajó a Dunán a hófödte kikötőnél Budapesten
A Duna-part naplementekor a Petőfi híd közelében
Esti szánkózás a fővárosban