2026. január 8., csütörtök

Előd

Képírás

Több a hó, mint a lapát

AFP képriportja
 2026. január 8. csütörtök. 17:38
Az elmúlt napokban lehullott csapadék eredményeként Budapest egyes részein, különösen a budai hegyvidéken, a hótakaró vastagsága a 20-25 centimétert is elérheti. Tizenhárom éve, a 2012–2013-as telek óta nem volt ilyen intenzív és kitartó havazás a fővárosban. A hótakaró tartósnak bizonyul, ugyanis a meteorológiai előrejelzések szerint január közepéig nem várható olvadás. 

Egy meleg szobából nyugodtnak tűnhet a fehér lepelbe burkolózott város, de mindeközben az üzletekben kétségbeesett hajsza folyik a hiánycikknek számító hólapátok és hótaposó csizmák után, valamint a Normafára készülő szülők hajukat tépve kutatnak megfizethető szánkó után.

Ne töltsük feszültségben ezeket a ritka napokat, inkább élvezzük a tél nyugalmát a hófödte tájak szépségében gyönyörködve, akár az ablakon kinézve, akár a ropogó hóban sétálva.

Képszerkesztő: Icsu Renáta

#1 Budapest hófödte látképe
AFP/Kisbenedek Attila

Budapest havas látképe

#2 A lánykérés is sokkal hangulatosabb fehér hótakarón
AFP/Kisbenedek Attila

A lánykérés is sokkal hangulatosabb a fehér hótakarón

#3 Jó ötlet volt feljönni a Gellért-hegyre, de lefelé már kevésbé szórakoztató a csúszós lépcsőn
AFP/Kisbenedek Attila

Jó ötlet volt feljönni a Gellért-hegyre, de lefelé már kevésbé szórakoztató

#4 Szánkóval gyorsabb lefelé
AFP/Kisbenedek Attila

Szánkóval gyorsabb lecsúszni és vidámabb is

#5 Kilátás a Halászbástyáról
AFP/Kisbenedek Attila

Csodás kilátás a Halászbástyáról

#6 Egy turistahajó a dunai kikötőnél Budapesten
AFP/Kisbenedek Attila

Egy turistahajó a Dunán a hófödte kikötőnél Budapesten

#7 A Duna-part naplementekor a Petőfi híd közelében
AFP/Kisbenedek Attila

A Duna-part naplementekor a Petőfi híd közelében

#8 Szánkózás a fővárosban
AFP/Kisbenedek Attila

Esti szánkózás a fővárosban 

