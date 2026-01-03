Az örökifjú Mel Gibson betöltötte a 70. életévet

Mel Gibson 1956. január 3-án született az amerikai Peekskillben. Az 1980-as években egymás után készítette az akció-kalandfilmeket, így ismert nemzetközi sztár lett, a későbbiek folyamán pedig rendezőként és producerként is elismerést szerzett magának.

12 éves korában Gibson családja Ausztráliába költözött. 1974-ben beiratkozott a Sydney-i Nemzeti Színházi Művészeti Intézetbe. 1979-ben George Miller futurisztikus akciófilmje, a Mad Max hozta meg számára a nemzetközi ismeretséget. A Mad Max sorozattal a mozipénztárak egyik legnagyobb bevételt hozó sztárjává vált. 1993-ban debütált rendezőként az Arc nélküli ember filmmel, amelyben természetesen ő is szerepelt. Gibson következő rendezése a Braveheart (1995) című eposz volt, amelyben a skót nemzeti hőst, Sir William Wallace-t alakította. A film öt Oscar-díjat nyert, többek között a legjobb film és a legjobb rendező kategóriában.

Számos siker filmben szerepelt, de visszatárt a rendezéshez a The Passion of the Christ (2004) című filmmel, amely Jézus Krisztus életének utolsó 12 óráját mutatta be, elsősorban a bibliai evangéliumok alapján. Ugyan a Passió kasszasiker volt, és az összes idők legsikeresebb filmjei közé tartozik, egyes kritikusok azzal vádolták, hogy a film antiszemita, indokolatlanul erőszakos és történelmileg pontatlan.

Gibson népszerűsége magánéleti zűrjeiből fakadóan apadni kezdett, sokak szerint bizonyos kisebbségi csoportok, különösen a zsidók iránti ellenszenve miatt. 2010-ben családon belüli erőszakos cselekményt jelentettek ellene, ez csak tovább rontotta hírnevét. Első feleségével, Robyn Moore Gibsonnal házasságuk több mint három évtizedig tartott, hét közös gyermeket neveltek. Kapcsolatuk Mel miatt ért végett, aki fel is vállalta, hogy megcsalta feleségét. 2009-ben adták be a válás iránti kérelmüket, pedig már 3 éve külön éltek.

Válása után rengeteg hölggyel hozta össze a bulvármédia, többek között Oksana Grigorieva nevű zongoristával is. 2009-ben nyolc gyermekes apává vált, megszületett Lucia nevű kislánya. Ám a zongorista hölggyel is véget ért az idillikusnak éppen nem mondható kapcsolata. Némi szünet után ismét rátalált a szerelem, ezúttal Rosalind Ross forgatókönyvíróval találtak egymásra. A hölgy 35 évvel fiatalabb Gibsonnál. Persze ebből a kapcsolatból is született egy gyermeke 2017-ben, így lett az ismert művész immáron kilenc gyermekes apa. Természetesen ez a kapcsolata is zátonyra futott, napjainkban jelentette be az álompár, hogy közös utazásuk véget ért.

Remélhetőleg a 70. életévét betöltő amerikai-ausztrál színész öreg napjaira sem lesz magányos, rengeteg feltörekvő fiatal hollywoodi színésznő várta már, hogy ismét szingli legyen.