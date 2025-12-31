2026. január 8., csütörtök

Előd

Az eltelt 365 nap kivételes pillanatai

2025 napjai mindent a nyakunkba zúdítottak

AFP képriportja
Szöveg: BánTóthKata 2025. december 31. szerda. 9:48
Az elmúlt 365 nap elhozta számunka az elképzelhetetlent is. Háborúk dúltak, természeti katasztrófák taroltak le városokat, vettek el életeket és emlékeket, de ugyanakkor a csillagokat is meghódítottuk Kapu Tiborral és földi csapatával. Ugyanebben az időszakban viszont a Föld másik felén a kisebbek továbbra is a pokol tornácán próbálják túlélni az egyébként felhőtlen gyermekéveket. Hurrikánok, ciklonok, földrengések, cunamik és tűzvészek változtatták pokollá emberek millióinak életét, földi hívságaikat tarolták le és tették a földdel egyenlővé. Európában a rapid háborúként érkező orosz-ukrán összecsapás is a végletekig nyúlik, az illegális migráció már-már visszafordíthatatlanná vált. Megszokott lett a megszokhatatlan, az európai földrészen is már-már napi szinten történnek terrorcselekmények. 

De, és ez egy hatalmas DE! Donald Trump amerikai elnök és stábjának vezetésével létrejött a béke Izrael és a Hamász között, a még élő izraeli túszok végre családjukkal élhetik tovább mindennapjaikat. Az elmenekült palesztinok visszatérhettek hazájukba és megkezdhették elkövetkezendő életük újjáépítését. Az amerikai elnök továbbra is mindent megtesz hazája biztonságáért, gazdaságuk növekedéséért és nem utolsósorban az európai békéért. Elnöki beszédében elismeréssel beszélt Magyarország kormányának pozitív szerepéről az ukrajnai háború lezárásában, és példaként említi határaink védelmezését is az illegális migrációval szemben.

Egy szó mint száz, az elmúlt 365 nap az elképzelhetetlent is magával hozta, megtanított bennünket a másodpercek élvezetére és megbecsülésére, hiszen senki sem tudja, hogy mit hozhat számára a következő perc. Épp ezért meg kell tennünk mindent a békéért, a békés egymás mellett élésért, kötelességünk megőrizni hazánk biztonságát, szuverenitását, és nem utolsósorban végre helyezzük a fókuszt a szeretetre. Mert még azok is, akik fennhangon hirdetik, hogy nincs szükségük rá, csendes magányukban azért halkan elmorzsálják csak úgy maguk előtt, hogy igenis érezni akarják a szeretet perzselését. És ha lehet még egy kívánságom, szeretném megismételni a 80-as évek szépségiparában lévő csodás lányok álmait, legyen végre világ béke!

#1 Az Axiom 4. küldetés legénysége a Nemzetközi Űrállomáson, röviddel a SpaceX Dragon űrhajóhoz való dokkolás után
AFP/NASA+/Handout

Az Axiom 4. küldetés legénysége a Nemzetközi Űrállomáson, röviddel a SpaceX Dragon űrhajóhoz való dokkolás után

#2 Mamoudzou város nyomornegyedében a gyermekévek is pokoliak
AFP/Julien de Rosa

Mamoudzou város nyomornegyedében a gyermekévek is pokoliak

#3 A Los Angeles megyei Altadena régiójában az eatoni tűzvész elpusztított mindent
AFP/Josh Edelson

Altadena régiójában az eatoni tűzvész elpusztított mindent

#4 Los Angelesben egész városrészeket elsöprő és ezreket kitelepítő hatalmas erdőtüzek megfékezhetetlenek maradtak
AFP/Josh Edelson

Los Angelesben egész városrészeket elsöprő és ezreket kitelepítő hatalmas erdőtüzek megfékezhetetlenek maradtak

#5 Indiában hatalmas tömegnyi hindu zarándok fürdött szent vízben a Kumbh Mela fesztiválon. A szervezők 400 millió emberre – a világ legnagyobb emberiségi összejövetelére – számítottak hat hét alatt
AFP/Idrees Mohammed

Indiában hatalmas tömegnyi hindu zarándok fürdött szent vízben a Kumbh Mela fesztiválon. A szervezők 400 millió emberre – a világ legnagyobb emberiségi összejövetelére – számítottak hat hét alatt

#6 Január közepén a Gázai övezet romokban várt a tűzszünetre
AFP/Omar Al-Qattaa

Január közepén a Gázai övezet romokban várt a tűzszünetre

#7 Elon Musk tech-milliárdos fia társaságában talákozott Donald Trump elnökkel a Fehér Ház ovális irodájában. Az amerikai elnök megbízta a milliárdost a szövetségi költségcsökkentési erőfeszítések vezetésével
AFP/Jim Watson

Elon Musk tech-milliárdos fia társaságában találkozott Donald Trump elnökkel a Fehér Ház ovális irodájában. Az amerikai elnök megbízta a milliárdost a szövetségi költségcsökkentés vezetésével

#8 Donald Trump (j) amerikai elnök útbaigazította Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt
AFP/Saul Loeb

Donald Trump (j) amerikai elnök útbaigazította Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt

#9 Vízidisznók (Hydrochoerus hydrochaeris) élénkzöld nyálkával borítva a cianobaktériumok okozta nyálkás képződményben a Salto Grande-tó vizében
AFP/Juan Mabromata

Vízidisznók (Hydrochoerus hydrochaeris) élénkzöld nyálkával borítva a cianobaktériumok okozta nyálkás képződményben a Salto Grande-tó vizében

#10 Az olvadó Lewis-gleccser a Mount Kenya Nemzeti Parkban
AFP/Luis Tato

Az olvadó Lewis-gleccser a Mount Kenya Nemzeti Parkban

#11 A Kurszki terület Szudzsa járásában több területet is elfoglalt az orosz hadsereg
AFP/Tatyana Makeyeva

A Kurszki terület Szudzsa járásában több területet is elfoglalt az orosz hadsereg

#12 Isztambul letartóztatott polgármesterét támogató tüntetéseken a demonstrálókat török ​​rohamrendőrök állították meg
AFP/Yasin Akgul

Isztambul letartóztatott polgármesterét támogató tüntetéseken a demonstrálókat török ​​rohamrendőrök állították meg

#13 A 7,7-es erősségű földrengés Mianmar-szerte épületeket, hidakat döntött romba, közel 3000 ember halálát okozva és további ezreket hajléktalanná téve
AFP/Sai Aung Main

A 7,7-es erősségű földrengés Mianmar-szerte épületeket, hidakat döntött romba, közel 3000 ember halálát okozva és további ezreket hajléktalanná téve

#14 A világ távoli táján, a brazíliai Amazonas államban a mayuruna etnikai csoport őslakosai békében éleik mindennapjaikat
AFP/Michael Dantas

A világ távoli táján, a brazíliai Amazonas államban a mayuruna etnikai csoport őslakosai békében élik mindennapjaikat

#15 Ferenc pápát utolsó útján több milliárd ember kísérte
AFP/Luis Robayo

Ferenc pápát utolsó útján több milliárd ember kísérte

#16 Sébastien Lecornu (b) szigorúan titkos üzenetet suttogott Emmanuel Macron francia elnök fülébe
AFP/Ludovic Marin

Sébastien Lecornu (b) szigorúan titkos üzenetet suttogott Emmanuel Macron francia elnök fülébe

#17 A Paris Saint-Germain játékosai rózsaszín ködbe borították Párizst, miután megnyerték a 2025-ös UEFA Bajnokok Ligája döntőjét
AFP/Thibaud Moritz

A Paris Saint-Germain játékosai rózsaszín ködbe borították Párizst, miután megnyerték a 2025-ös UEFA Bajnokok Ligája döntőjét

#18 A nagyszámú latin-amerikai lakosságnak otthont adó Los Angelesben június 6-án törtek ki tüntetések, amelyeket a bevándorlási razziák váltottak ki
AFP/Ronaldo Schemidt

A nagyszámú latin-amerikai lakosságnak otthont adó Los Angelesben június 6-án törtek ki tüntetések, amelyeket a bevándorlási razziák váltottak ki

#19 Izraeli légvédelmi rendszerek elfogták az iráni rakétákat Tel-Aviv felett
AFP/Menahem Kahana

Izraeli légvédelmi rendszerek elfogták az iráni rakétákat Tel-Aviv felett

#20 Kenyában is forrtak az indulatok a kormányellenes tüntetéseken
AFP/Luis Tato

Kenyában is forrtak az indulatok a kormányellenes tüntetéseken

#21 Észak-Korea a „boldog" belföldi turisták paradicsoma lett
AFP/Kim Won Jin

Észak-Korea a „boldog” belföldi turisták paradicsoma lett

#22 Migránsok a La Manche csatornán akartak átkelni Gravelines partjainál, Észak-Franciaországban, 2025. augusztus 12-én
AFP/Sameer Al-Doumy

Migránsok a La Manche csatornán akartak átkelni Gravelines partjainál, Észak-Franciaországban

#23 Az ukránok szovjet gyártmányú ZU-23 légvédelmi ikerágyúval vadásznak az orosz drónokra
AFP/Roman Pilipey

Az ukránok szovjet gyártmányú ZU-23 légvédelmi ikerágyúval vadásznak az orosz drónokra

#24 Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök 2025. augusztus 15-én az alaszkai Anchorage-ban találkoztak a béke helyreállítááért
AFP/Andrew Caballero-Reynolds

Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök 2025. augusztus 15-én az alaszkai Anchorage-ban találkoztak a béke helyreállításáért

#25 Az Etna sosem szunnyad
AFP/Giuseppe Distefano

Az Etna sosem szunnyad

#26 Katmanduban az összecsapások lángra lobbantották a nepáli kormány fő adminisztratív épületét
AFP/Prabin Ranabhat

Katmanduban az összecsapások lángra lobbantották a nepáli kormány épületét

#27 Peruban is tomboltak az indulatok
AFP/Ernesto Benavides

Peruban is tomboltak az indulatok

#28 Thaiföld fővárosában, Bangkokban az út „ nyelte el" a reggeli forgalmat
AFP/Chanakarn Laosarakham

Thaiföld fővárosában, Bangkokban az út „nyelte el” a reggeli forgalmat

#29 Az év utolsó hónapjaiban kezdetét vette az illegálisan Amerikában tartózkodók kitoloncolása
AFP/Charly Triballeau

Az év utolsó hónapjaiban kezdetét vette az illegálisan Amerikában tartózkodók kitoloncolása

#30 Madagaszkárban a Z generációs mozgalom akarta megakadályozni az új miniszterelnök kinevezését
AFP/Luis Tato

Madagaszkárban a Z generációs mozgalom akarta megakadályozni az új miniszterelnök kinevezését

#31 Eitan Horn (b) izraeli túsz a szabadságot és életet ünnepelte 2025. október 13-án
AFP/Gil Cohen-Magen

Eitan Horn (k) izraeli túsz a szabadságot és életet ünnepelte 2025. október 13-án szeretteivel

#32 A párizsi Louvre Múzeum is rablók áldozatává vált
AFP/Dimitar Dilkoff

A párizsi Louvre Múzeum is rablók áldozatává vált

#33 A döntés a világról mindig szájat eltakarva és suttogva történik, a lényeget Marco Rubio (b) csak Donald Trump amerikai elnökkel osztotta meg
AFP/Jim Watson

A döntés a világról mindig szájat eltakarva és suttogva történik, a lényeget Marco Rubio (b) csak Donald Trump amerikai elnökkel osztotta meg

#34 Nicolas Sarkozy, Franciaország volt elnöke (b) feleségével, Carla Bruni-Sarkozyval elhagyta otthonát, hogy a La Sante börtönben megkezdje öt éves börtönbüntetésének letöltését
AFP/Julien de Rosa

Nicolas Sarkozy, Franciaország volt elnöke (b) feleségével, Carla Bruni-Sarkozyval elhagyta otthonát, hogy a La Sante börtönben megkezdje öt éves börtönbüntetésének letöltését

#35 A Melissa hurrikán pusztító utat tört magának a Karib-térségben
AFP/Clarens Siffroy

A Melissa hurrikán pusztító utat tört magának a Karib-térségben

#36 Orbán Viktor kitüntetést adományozott a csillagok meghódítójának, Kapu Tibor űrhajósnak
Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor kitüntetést adományozott a csillagok meghódítójának, Kapu Tibor űrhajósnak

