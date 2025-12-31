Képírás
Az eltelt 365 nap kivételes pillanatai
2025 napjai mindent a nyakunkba zúdítottak
Az Axiom 4. küldetés legénysége a Nemzetközi Űrállomáson, röviddel a SpaceX Dragon űrhajóhoz való dokkolás után
Mamoudzou város nyomornegyedében a gyermekévek is pokoliak
Altadena régiójában az eatoni tűzvész elpusztított mindent
Los Angelesben egész városrészeket elsöprő és ezreket kitelepítő hatalmas erdőtüzek megfékezhetetlenek maradtak
Indiában hatalmas tömegnyi hindu zarándok fürdött szent vízben a Kumbh Mela fesztiválon. A szervezők 400 millió emberre – a világ legnagyobb emberiségi összejövetelére – számítottak hat hét alatt
Január közepén a Gázai övezet romokban várt a tűzszünetre
Elon Musk tech-milliárdos fia társaságában találkozott Donald Trump elnökkel a Fehér Ház ovális irodájában. Az amerikai elnök megbízta a milliárdost a szövetségi költségcsökkentés vezetésével
Donald Trump (j) amerikai elnök útbaigazította Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt
Vízidisznók (Hydrochoerus hydrochaeris) élénkzöld nyálkával borítva a cianobaktériumok okozta nyálkás képződményben a Salto Grande-tó vizében
Az olvadó Lewis-gleccser a Mount Kenya Nemzeti Parkban
A Kurszki terület Szudzsa járásában több területet is elfoglalt az orosz hadsereg
Isztambul letartóztatott polgármesterét támogató tüntetéseken a demonstrálókat török rohamrendőrök állították meg
A 7,7-es erősségű földrengés Mianmar-szerte épületeket, hidakat döntött romba, közel 3000 ember halálát okozva és további ezreket hajléktalanná téve
A világ távoli táján, a brazíliai Amazonas államban a mayuruna etnikai csoport őslakosai békében élik mindennapjaikat
Ferenc pápát utolsó útján több milliárd ember kísérte
Sébastien Lecornu (b) szigorúan titkos üzenetet suttogott Emmanuel Macron francia elnök fülébe
A Paris Saint-Germain játékosai rózsaszín ködbe borították Párizst, miután megnyerték a 2025-ös UEFA Bajnokok Ligája döntőjét
A nagyszámú latin-amerikai lakosságnak otthont adó Los Angelesben június 6-án törtek ki tüntetések, amelyeket a bevándorlási razziák váltottak ki
Izraeli légvédelmi rendszerek elfogták az iráni rakétákat Tel-Aviv felett
Kenyában is forrtak az indulatok a kormányellenes tüntetéseken
Észak-Korea a „boldog” belföldi turisták paradicsoma lett
Migránsok a La Manche csatornán akartak átkelni Gravelines partjainál, Észak-Franciaországban
Az ukránok szovjet gyártmányú ZU-23 légvédelmi ikerágyúval vadásznak az orosz drónokra
Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök 2025. augusztus 15-én az alaszkai Anchorage-ban találkoztak a béke helyreállításáért
Az Etna sosem szunnyad
Katmanduban az összecsapások lángra lobbantották a nepáli kormány épületét
Peruban is tomboltak az indulatok
Thaiföld fővárosában, Bangkokban az út „nyelte el” a reggeli forgalmat
Az év utolsó hónapjaiban kezdetét vette az illegálisan Amerikában tartózkodók kitoloncolása
Madagaszkárban a Z generációs mozgalom akarta megakadályozni az új miniszterelnök kinevezését
Eitan Horn (k) izraeli túsz a szabadságot és életet ünnepelte 2025. október 13-án szeretteivel
A párizsi Louvre Múzeum is rablók áldozatává vált
A döntés a világról mindig szájat eltakarva és suttogva történik, a lényeget Marco Rubio (b) csak Donald Trump amerikai elnökkel osztotta meg
Nicolas Sarkozy, Franciaország volt elnöke (b) feleségével, Carla Bruni-Sarkozyval elhagyta otthonát, hogy a La Sante börtönben megkezdje öt éves börtönbüntetésének letöltését
A Melissa hurrikán pusztító utat tört magának a Karib-térségben
Orbán Viktor kitüntetést adományozott a csillagok meghódítójának, Kapu Tibor űrhajósnak