Az eltelt 365 nap kivételes pillanatai

Az elmúlt 365 nap elhozta számunka az elképzelhetetlent is. Háborúk dúltak, természeti katasztrófák taroltak le városokat, vettek el életeket és emlékeket, de ugyanakkor a csillagokat is meghódítottuk Kapu Tiborral és földi csapatával. Ugyanebben az időszakban viszont a Föld másik felén a kisebbek továbbra is a pokol tornácán próbálják túlélni az egyébként felhőtlen gyermekéveket. Hurrikánok, ciklonok, földrengések, cunamik és tűzvészek változtatták pokollá emberek millióinak életét, földi hívságaikat tarolták le és tették a földdel egyenlővé. Európában a rapid háborúként érkező orosz-ukrán összecsapás is a végletekig nyúlik, az illegális migráció már-már visszafordíthatatlanná vált. Megszokott lett a megszokhatatlan, az európai földrészen is már-már napi szinten történnek terrorcselekmények.

De, és ez egy hatalmas DE! Donald Trump amerikai elnök és stábjának vezetésével létrejött a béke Izrael és a Hamász között, a még élő izraeli túszok végre családjukkal élhetik tovább mindennapjaikat. Az elmenekült palesztinok visszatérhettek hazájukba és megkezdhették elkövetkezendő életük újjáépítését. Az amerikai elnök továbbra is mindent megtesz hazája biztonságáért, gazdaságuk növekedéséért és nem utolsósorban az európai békéért. Elnöki beszédében elismeréssel beszélt Magyarország kormányának pozitív szerepéről az ukrajnai háború lezárásában, és példaként említi határaink védelmezését is az illegális migrációval szemben.

Egy szó mint száz, az elmúlt 365 nap az elképzelhetetlent is magával hozta, megtanított bennünket a másodpercek élvezetére és megbecsülésére, hiszen senki sem tudja, hogy mit hozhat számára a következő perc. Épp ezért meg kell tennünk mindent a békéért, a békés egymás mellett élésért, kötelességünk megőrizni hazánk biztonságát, szuverenitását, és nem utolsósorban végre helyezzük a fókuszt a szeretetre. Mert még azok is, akik fennhangon hirdetik, hogy nincs szükségük rá, csendes magányukban azért halkan elmorzsálják csak úgy maguk előtt, hogy igenis érezni akarják a szeretet perzselését. És ha lehet még egy kívánságom, szeretném megismételni a 80-as évek szépségiparában lévő csodás lányok álmait, legyen végre világ béke!