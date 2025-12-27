2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Képírás

Nekünk tilos – másnak nem

Érvek kontra hangulat

AFP képriportja
Szöveg: LMA 2025. december 27. szombat. 9:46
Megosztás

Minden évben szólnak a petárdák idehaza – annak ellenére is, hogy gyakorlatilag szigorúan tilos (lenne) efféle eszközöket használni. Némely széplelkek a kutyákat-cicákat féltik – mások meg úgy vannak vele, egy évben egyszer egy-két órára ennek bele kell férnie egy társadalom életébe. A vitát nem mi fogjuk eldönteni – viszont ettől függetlenül igaz marad; roppant mód álságos dolog azt képzelni, hogy ha valamit betiltanak, akkor attól onnét – jelentsen ez bármit is – „jobb hely” lesz a világ.

#1 A
AFP/NurPhoto/CFOTO

A lőpor őshazája Kína. Arrafelé nem tilos a petárda, sőt, talán magát a kommunista pártot is elsöpörné a népharag, ha az efféle korlátozó ötlettel hozakodna elő

#2 A
AFP/Niharika Kulkarni

India népe sem megy a szomszédba ötletekért, ha a hangoskodásról van szó. Itt éppen valamelyik istenség ünnepe alkalmából durrogtatnak lelkesen a gépkocsik között

#3 A
AFP/NurPhoto/Donal Husni

Indonéziai életkép rendőrökkel és tüntetőkkel. A demonstrálók vélhetően úgy vannak vele, ha már legálisan beszerezhető, akkor miért csak szilveszterkor és a helyi sátáros ünnepek alkalmával vessék be ezeket a termékeket?!

#4 A
AFP/NurPhoto/Rupak De Chowdhur

Kalkuttai piac szerényke kínálata. Európában ennek az erzedrészéért is begyűjtenék a honpolgárt a hatóságok. Az érv – úgymond – egyértelmű: a petrádázás (elavult/primitív, no meg) életveszélyes szórakozás. Igaz, az autóvezetés szintúgy ide sorol, de arra legalább jogosítványt is szerezhet az ember

#5 A
AFP/R. Satish Babu

Nem nyári fagyi készül a kisüzemben, lévén a tölcsérekbe édességek helyett mindenféle lő- és egyéb éghető por kerül. Amúgy a házilagos petárdagyártás Kelet-Ázsiában számos családnak biztosít elfogadható megélhetést, esetleg tisztességes kereset- vagy nyugdíjkiegészítést

#6 A
AFP/R. Satish Babu

Első pillantásra tán azt hihetnénk, tészta vagy valamiféle speciális élelmiszer szárad a rúdon, ám a valóság sokkal prózaibb: petárdákhoz való gyújtózsinórok készülnek egy üzemben

#7 A
AFP/R. Satish Babu

Lőporgyártás. A terméket a tűzveszély csökkentése érdekében némi vízzel vegyítve méz-állagúra keverik, majd fokozatosan és porciózva e híg masszát eresztik bele az előre elkészített tasakokba. S eztán jön a szárítás, ami koránt sem veszélytelen mutatvány

#8 A
AFP/DPA/Felix Kästle

Arab feliratos tiltótáblák egy német városban. Hamarosan kiderül, mennyit értek

Megosztás