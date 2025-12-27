Nekünk tilos – másnak nem

Minden évben szólnak a petárdák idehaza – annak ellenére is, hogy gyakorlatilag szigorúan tilos (lenne) efféle eszközöket használni. Némely széplelkek a kutyákat-cicákat féltik – mások meg úgy vannak vele, egy évben egyszer egy-két órára ennek bele kell férnie egy társadalom életébe. A vitát nem mi fogjuk eldönteni – viszont ettől függetlenül igaz marad; roppant mód álságos dolog azt képzelni, hogy ha valamit betiltanak, akkor attól onnét – jelentsen ez bármit is – „jobb hely” lesz a világ.