Csudai Sándor emlékére

A lesújtó hír vasárnap délelőtt érkezett. Elhunyt Csudai Sándor, fotóriporter. Mindössze 38 éves volt. Hemző Károly-díjas, elnyerte a legjobb 30 év alatti fotóriporternek járó Junior Prima díjat, a Pictures of the Year nemzetközi pályázat „Award of Excellence” díját, valamint a 365 Fotópályázaton és a Magyar Sajtófotó pályázaton többször is díjazták munkáit. 2008 és 2016 között a Magyar Hírlap munkatársa volt. Korábbi kollégáit megrendítette halálhíre. Ebben az időszakban készült képeivel emlékezünk rá.

Képszerkesztő: Icsu Renáta