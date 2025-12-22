Képírás
Csudai Sándor emlékére
Egy nagyszerű embert és zseniális fotóst veszített a világ
A 4-es metró építési munkálatai a Fővám téri megállónál 2009-ben
Légifelvétel az ajkai vörösiszap-tároló gátjának átszakadása következtében elárasztott Kolontár településről 2010-ből
A vrösiszap katasztrófa nyomai Devecser településen
Az Innen szép felállni című kép 2011-ben sport (egyedi) kategóriában első helyezést ért el a Magyar Sajtófotó pályázaton.
A képen a 78 kilogrammos Kunkli Tivadar világ és Európa-bajnok thai-box harcos legyőzi a 170 kilós amerikai vegyes harcművész, kick-boxoló, profi birkózó Bob Sappet
Luminárium a 2013-as Sziget fesztiválon
A Háború az utcán című sorozat egy képe. 2014-ben képriport (sorozat) kategóriában első helyezést ért el a Magyar Sajtófotó pályázaton.
Több százezer tüntető vette be 2014 elején Ukrajna fővárosában, Kijevben a Függetlenség teret. Az országban véres polgárháború dúlt, melynek több száz sérültje és halálos áldozata volt - írta Csudai a sorozathoz
Egy felvétel a 2014-ben Bugac-pusztán megrendezett Kurultaj Magyar Törzsi Gyűlésről
Így festett a Sziget fesztivál Color party-ja 2015-ben
A 2015-ös évben elszabadultak az indulatok a bicskei vonatállomáson. Rendőrök próbáltak elválasztani egy házaspárt, akik a sínek közé ugrottak
Menedékkérők Ásotthalomnál a 2015-ös migrációs válság idején
Csudai Sándor 1987-2025