Dezsőnek meg kell halnia!

Szöveg: LMA 2025. december 15. hétfő. 12:17
Dübörög a december, fagy jár a légben. Ésszel érő ember - már ha van rá módja - ilyentájt nekifog, s disznót vág. Persze lehet készen, egyben, felezve, negyedelve is kapni a vérét vesztett jószágot, de az igazi mulatság a falusi feldolgozás, amikor vidám poharazgatások, tájra és néplélekre jellemző zeneszó valamint rokoni összeölelkezések mellett folyik e tevékenység. A malac szemszögéből tekintve természetesen ez nem annyira fölemelő érzés, de vajon kinek jut eszébe Dezső halála, ha elé tálalják a fönnséges falatokat?

#1 A
AFP/Jamie Reina

Vágás után Mallorcán, a spanyol Baleár-szigetek egyikén. A fotón a Ripoll Taberner család egyik tagja szemlélhető, amint a helyi specialitásnak számító, úgynevezett sobrasada kolbászokat akasztja föl a kamrájában. A disznóvágás - azaz a matanza de cerdo - e távoli vidéken is azt jelenti, mint nálunk: baráti összejövetel sok munkával és némi poharazgatással vegyítve

#2 A
AFP/Jamie Reina

Készül a kolbászba való töltelék. A receptek családiak és titkosak - ki emebből, más amabból tesz bele többet-kevesebbet. Vannak aztán olyanok is, aki afféle fűszerekre esküsznek, melyeket mások örökre kitiltanának a feldolgozás idejére a konyhából. Azonban a lényeg egyre megy: itt és ott egyként ízletes lesz a végeredmény

#3 A
AFP/Jamie Reina

Ha az ember nem vigyáz, esetleg túl sokat fogasztott a célzóvízből akkor az ujjai is könnyedén bekerülhetnek a darálóba

#4 A
AFP/Jamie Reina

Magányos hentelés maszkban. Nem túl jellemző, de olykor előfordul ez is. Azonban áll, hogy a koronavírus járvány óta sokan úgy vannak vele, jobb félni mint megijedni - s ez a szempont egyre többször a házi vágásoknál is tetten érhető

#5 A
AFP/Jamie Reina

Kortalan és bárhol elkészíthető fotó. Míg a férfiak többsége a trancsírozást végzi, az asszonyok a háttérben talán épp egy pohárka kontyalávalót' készülnek elfogyasztani. A tarka otthonka és a kötények sem hely-specifikusak - Szabolcsban ugyan az dívik, mint Sopron mellett, Nógrádban vagy Heves vármegyében - esetleg Ausztriában, a svédeknél netán a Balkánon

#6 A
AFP/Jamie Reina

Lássuk, mire volt elég az idei takarmány!

#7 A
AFP/Jamie Reina

Pörzsölés. A gáz palackból jön, a lángszóró feje pedig szinte mindenütt azonos. Kevesen gondolnák, de ez a fotó nem Kelet-Európa valamely apró falvában, hanem egy spanyol ajkú tanyán készült

#8 A
AFP/NurPhoto/Alvaro Fuente

A kés élessége alapvető - akárcsak az a tudás, hogy a böllér ne kínozza, hanem gyorsan kivégezze a malacot. Előtte-utána illik inni magára a disznóra is. Számosan úgy vélik, amely gazda ezen aktust elmulajsztja, annak beleesik a kulac a kolbászába-sonkájába

