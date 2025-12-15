Képírás
Dezsőnek meg kell halnia!
Hurka, kolbász, kisgömböc és ízletes társai
Vágás után Mallorcán, a spanyol Baleár-szigetek egyikén. A fotón a Ripoll Taberner család egyik tagja szemlélhető, amint a helyi specialitásnak számító, úgynevezett sobrasada kolbászokat akasztja föl a kamrájában. A disznóvágás - azaz a matanza de cerdo - e távoli vidéken is azt jelenti, mint nálunk: baráti összejövetel sok munkával és némi poharazgatással vegyítve
Készül a kolbászba való töltelék. A receptek családiak és titkosak - ki emebből, más amabból tesz bele többet-kevesebbet. Vannak aztán olyanok is, aki afféle fűszerekre esküsznek, melyeket mások örökre kitiltanának a feldolgozás idejére a konyhából. Azonban a lényeg egyre megy: itt és ott egyként ízletes lesz a végeredmény
Ha az ember nem vigyáz, esetleg túl sokat fogasztott a célzóvízből akkor az ujjai is könnyedén bekerülhetnek a darálóba
Magányos hentelés maszkban. Nem túl jellemző, de olykor előfordul ez is. Azonban áll, hogy a koronavírus járvány óta sokan úgy vannak vele, jobb félni mint megijedni - s ez a szempont egyre többször a házi vágásoknál is tetten érhető
Kortalan és bárhol elkészíthető fotó. Míg a férfiak többsége a trancsírozást végzi, az asszonyok a háttérben talán épp egy pohárka kontyalávalót' készülnek elfogyasztani. A tarka otthonka és a kötények sem hely-specifikusak - Szabolcsban ugyan az dívik, mint Sopron mellett, Nógrádban vagy Heves vármegyében - esetleg Ausztriában, a svédeknél netán a Balkánon
Lássuk, mire volt elég az idei takarmány!
Pörzsölés. A gáz palackból jön, a lángszóró feje pedig szinte mindenütt azonos. Kevesen gondolnák, de ez a fotó nem Kelet-Európa valamely apró falvában, hanem egy spanyol ajkú tanyán készült
A kés élessége alapvető - akárcsak az a tudás, hogy a böllér ne kínozza, hanem gyorsan kivégezze a malacot. Előtte-utána illik inni magára a disznóra is. Számosan úgy vélik, amely gazda ezen aktust elmulajsztja, annak beleesik a kulac a kolbászába-sonkájába