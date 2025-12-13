2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Képírás

Vízpárás elégia

AFP képriportja
 2025. december 13. szombat. 11:54
Megosztás

Lehangoló, bosszantó, felesleges és balesetveszélyes természeti jelenség a köd - legalább is így vélik sokan. Pedig ez kapitális butaság. Valami olyas féligazság, mint amikor egyesek kizárólag feketében és fehérben képesek csak látni a világot...

#1 A
AFP/Anadolu/Muhammed Abdullah Kurtar

Hömpölygő vízgőz a török hegyekben. A völgyben félhomály, némelyik csúcson teljes fényözön uralkodik. Aki pedig a legmagasabban áll, az teljes pompájában tudja élvezni a természet lenyűgöző játékát

#2 A
AFP/NurPhoto/Firdous Nazir

Indiai mesevilág a Jhelum-folyó fölött, Srinangar tartományban

#3 A
AFP/Dimitar Dilkof

Amikor a természet lopja el az Eiffel-torony tetejét

#4 A
AFP/NurPhoto/Artur Widak

Krakkó központja az éji ködben

#5 A
AFP/Anadolu/Ozgur Alantor

Deresre húzta a fagy a fenyőerdőt

#6 A
AFP/Hussein Faleh

Nem most fognak elkészülni a legjobb panorámafotók...

#7 A
AFP/DPA/Matthias Bein

Német síparadicsom. Az ember beül a hintaszékbe s akár örökre is tova tűnhet a többiek szeme elől

#8 A
AFP/DPA/Julian Stratenschulte

Akár egy festmény: Tejföl biciklistával és kutyával

Megosztás