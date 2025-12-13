Képírás
Vízpárás elégia
#1
AFP/Anadolu/Muhammed Abdullah Kurtar
Hömpölygő vízgőz a török hegyekben. A völgyben félhomály, némelyik csúcson teljes fényözön uralkodik. Aki pedig a legmagasabban áll, az teljes pompájában tudja élvezni a természet lenyűgöző játékát
#2
AFP/NurPhoto/Firdous Nazir
Indiai mesevilág a Jhelum-folyó fölött, Srinangar tartományban
#3
AFP/Dimitar Dilkof
Amikor a természet lopja el az Eiffel-torony tetejét
#4
AFP/NurPhoto/Artur Widak
Krakkó központja az éji ködben
#5
AFP/Anadolu/Ozgur Alantor
Deresre húzta a fagy a fenyőerdőt
#6
AFP/Hussein Faleh
Nem most fognak elkészülni a legjobb panorámafotók...
#7
AFP/DPA/Matthias Bein
Német síparadicsom. Az ember beül a hintaszékbe s akár örökre is tova tűnhet a többiek szeme elől
#8
AFP/DPA/Julian Stratenschulte
Akár egy festmény: Tejföl biciklistával és kutyával