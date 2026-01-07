Honvédelem
A Magyar Honvédség segít a bajban
Járművekkel, eszközökkel és emberekkel is támogatják a Katasztrófavédelmet
A honvédség speciális járművei is készenlétben vannak, hogy szükség esetén segítsenek az bajbajutottakon. A járműveket elsősorban azokra a helyekre vezényelték, ahol további havazás, illetve hófúvás várható
Fotó: Facebook/Magyarország Kormánya
„A Belügyminisztérium és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság igénye szerint ott vagyunk mindenhol, ahol kell, járművel, eszközzel, emberrel” – fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Kristóf.