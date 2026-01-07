2026. január 8., csütörtök

Honvédelem

A Magyar Honvédség segít a bajban

Járművekkel, eszközökkel és emberekkel is támogatják a Katasztrófavédelmet

MH/ MTI
 2026. január 7. szerda. 13:23
Frissítve: 2026. január 7. 13:46
A Magyar Honvédség segít a bajban – közölte a honvédelmi miniszter szerdán a Facebook-oldalán közzétett videójában.

A honvédség speciális járművei is készenlétben vannak, hogy szükség esetén segítsenek az bajbajutottakon. A járműveket elsősorban azokra a helyekre vezényelték, ahol további havazás, illetve hófúvás várható
Fotó: Facebook/Magyarország Kormánya

„A Belügyminisztérium és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság igénye szerint ott vagyunk mindenhol, ahol kell, járművel, eszközzel, emberrel” – fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

