Ameddig Magyarországnak erős nemzeti kormánya van, addig biztosan nem fogunk belesodródni a háborúba – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Facebookon kedden közzétett videójában.

„Nem mindegy, milyen jövőt választunk. Ahogy a miniszterelnök úr is a tegnapi sajtótájékoztatóján kiemelte, 2025-ben lezárult a liberális világrend, és helyére 2026-tól a nemzetek korszaka fog lépni” – mondta a miniszter.

Kiemelte: az új korszak egyik legfontosabb kérdése Európában: háború vagy béke. A magyar kormány feladata teljesen egyértelmű. Távol tartani Magyarországot a háborútól – tette hozzá.

„Ameddig Magyarországnak erős nemzeti kormánya van, addig biztosan nem fogunk belesodródni a háborúba. Ez lesz a közeledő magyarországi választásoknak is a tétje. Biztonság vagy bizonytalanság? Háború vagy béke?” – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.