Honvédelem

Látványos haderőfejlesztés

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: 2025-ben is biztosított volt a költségvetésben a honvédség eszközparkjának korszerűsítése, a katonák felszerelésének megújítása és a képességek továbbfejlesztése

 2025. december 29. hétfő. 9:28
A Magyar Honvédség évek óta tartó modernizációjának célja továbbra is egyértelmű: Közép-Európa meghatározó haderejének építése, a korszerű, NATO-kompatibilis, high-tech haderő fejlesztése – közölte Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: 2025-ben látványosan megmutatkoztak a haderőfejlesztés eredményei - Képünk Budapesten, a Hősök terén a Magyar Honvédség területvédelmi tartalékos állományának összevont katonai eskütételén készült
Fotó: MH-archív/Balogh Dávid

A Magyar Honvédség fokozatosan állítja rendszerbe a modern Leopard 2A7HU harckocsikat, melyekből az utolsó példányokat december első felében vehette át a tatai páncélosdandár. A szárazföldi haderőnél nagy előrelépést jelentenek a „Hiúzok”, a Lynx KF41-es gyalogsági harcjárművek, amelyekből a több mint kétszáz darabos rendelés jelentős részét a zalaegerszegi gyárban készítik, így a program ipari és technológiai szempontból is fontos.

A Magyar Honvédség 2025-ben újabb Lynx járműveket vett át, és a kiképzést korszerű szimulátorokkal bővítették, amelyek a járművezetők és a kezelőszemélyzet felkészítését segítik - mondta a honvédelmi miniszter.

A tárca által eljuttatott közleményben az áll, hogy légierő szintén komoly fejlesztéseken ment keresztül: 2025-ben megérkeztek a H225M többcélú helikopterek, amelyeket a honvédség szállítási, csapatmozgatási, felderítési és speciális műveleti feladatokra alkalmaz, jelentősen növelte a reagálási képességet. A beszerzések összességében hozzájárulnak ahhoz, hogy a Magyar Honvédség jól felszerelt, rugalmasan bevethető, modern haderőként működjön, amely nemcsak Magyarország védelmében, hanem a szövetségi kötelezettségekben is magas színvonalon tud helytállni.

