Brutális kiképzés a Honvédségnél
Rendkívüli körülmények között álltak helyt a vásárhelyi katonák
A MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár offenzív kiképzésen van túl
Fotó: Facebook/Magyar Honvédség
A tűzakadálypályán a résztvevők lángok között haladtak végig, majd a gázsátorban védőfelszerelésben dolgoztak tovább. A kiképzés következő szakaszában szimulált harci környezetben gyakorolták a mozgást, az együttműködést és a feladatvégrehajtást. A foglalkozások valósághű körülmények között zajlottak, folyamatos felügyelet mellett.
A program során a katonák egymást követő, összetett feladatokat teljesítettek, amelyek fizikai terhelést és fokozott koncentrációt igényeltek – írta meg a Delmagyar.