Nemzeti összetartozásunk a remény záloga

Nemzeti összetartozásunk reménységet és jövőt is jelent a magyarság számára. Reménységet arra, hogy ha ma összefogunk, akkor képesek vagyunk megóvni családjainkat és szülőföldünket – jelentette ki a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára szerdán a székelyföldi Madéfalván.

Nacsa Lőrinc a helyiek, székelyföldiek, csángók, erdélyi és magyarországi magyarok körében emlékezett a Siculicidium emlékműnél a madéfalvi veszedelemre a véres történelmi esemény 262. évfordulóján.

„Mi, magyarok közelebb vagyunk egymáshoz, szorosabb szövetségben, mint bármikor az elmúlt évszázadban” – mutatott rá ünnepi beszédében.

Kifejtette, az összefogás képessé teszi a magyarokat, hogy vérontás nélkül kiálljanak érdekeikért, megőrizzék az őseiktől kapott értékrendet, éltetni tudják hagyományaikat és továbbadni azokat a következő nemzedékeknek.

Az államtitkár úgy értékelt, hogy ez az összefogás a magyar nemzetpolitika elmúlt 15 esztendejéből is táplálkozik, és „a sikertörténet mérőszáma a magyarság összetartásának erősödése”.

„Ahhoz, hogy ez a sikertörténet folytatódni tudjon, és az anyaországnak továbbra is nemzetben gondolkodó kormánya legyen, számítunk önökre, ahogy önök is mindenben számíthatnak ránk” – jelentette ki, hangsúlyozva, hogy „a mi erőnk a közösségben van”.

Nacsa Lőrinc ünnepi beszédében felidézte az 1764. január 7-én Madéfalván történteket, amikor az osztrák birodalom hosszas megfélemlítés, kényszerítés és erőszak után az egyetértés keresésére vérontással válaszolt. Holott – emlékeztetett – a székely határvédők csak azt kérték, amit évszázadok óta már gyakoroltak, de kérésük, összefogásuk és ellenállásuk „feltüzelte a birodalom gőgjét”.

„Sajnos ma is látunk gőgöt. Vannak sajnos Európában is olyanok, akik nem keresnek közös álláspontot, nem érdekli őket a nemzeti összefogás, nem hallgatnak az indokolt ellenérvekre, a hagyományos életmód józanságára, a nemzeti kisebbségek jogainak szükségességére” – vont párhuzamot Nacsa Lőrinc.

Úgy értékelt, erre válasz az összefogás, amelyben a székelyeknek példamutató szerepe van. Kiemelte a székelyek vitézségét, évszázados helytállását, a magyar kultúra gazdagításában, a hagyományok őrzésében kifejtett szerepét. „Ezt a vitézséget, a helytállást, a túlerővel szembeni küzdeni tudást, a kisebbségi létből is világraszóló művek alkotását eltanulhatja önöktől nemzetünk mindegyik tagja” – összegezte.

Tánczos Barna, a román kormány miniszterelnök-helyettese a székelyek bátorságát, kitartását hangsúlyozta. „Mi székelyek sohasem mások ellen, de magunkért álltunk ki” – mondta. Úgy értékelt, a székelyeket történelmükhöz, hagyományaikhoz való ragaszkodásuk segítette abban, hogy nem váltak „a nagyhatalmi játszmák járulékos történelmi áldozatává”.

A romániai gazdasági nehézségekre utalva közölte: ilyenkor nő a veszély, hogy a közösség tagjai egymás ellen fordulnak, de a történelem megmutatta, hogy a közösség legnagyobb ereje az összefogás, a kitartás és a talpra állás képessége.

„Minket, székelyeket, magyarokat olyan kötelékként köt össze a történelmünk, a kultúránk, az anyanyelvünk és az előttünk álló példaképek, amely nem engedi, hogy a megosztottság közénk férkőzzék” – húzta alá, hangsúlyozva, hogy ezt a köteléket az elmúlt évek nemzetpolitikája is erősítette.

„A Fidesz-KDNP-kormány megmutatta az elmúlt 16 évben, hogy mit jelent az igazi egy nemzetben való gondolkodás. Tudjuk, hogy kik, akik mellettünk álltak, kik azok, akik mellettünk állnak. Tudjuk, hogy kik azok, akik a mi barátaink, és ők is tudják, hogy bármikor számíthatnak ránk, székelyekre” – mondta Tánczos.

Az összefogás fontosságát és a béke szükségességét nyomatékosította beszédében Szentes Csaba, Madéfalva polgármestere is, külön köszöntve a helyiekkel együtt ünneplő anyaországi testvértelepülés, Mogyoród küldöttségét.

A Hargita megyei település önkormányzata idén is többnapos rendezvénysorozattal emlékezik a madéfalvi veszedelem 262. évfordulójára. Az emlékműnél tartott megemlékezés koszorúzással, egyházi áldással, himnuszénekléssel zárult. Előtte a Siculicidium kápolnában tartottak szentmisét, este pedig kulturális program lesz a művelődési házban.

Madéfalván 1764. január 7-én az osztrák császári csapatok több száz, a határőrsorozás ellen egybegyűlt, tiltakozó székelyt mészároltak le. Ezután indult meg a székelyek tömeges kivándorlása Moldvába, ahol a csángók adtak nekik menedéket.