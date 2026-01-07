2026. január 8., csütörtök

Előd

Határon túl

MH/ MTI
 2026. január 7. szerda. 14:43
Ismét használhatják a kamionok a magyar-szlovén határátkelőket – közölte közösségi oldalán a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Fotó: Facebook/Magyarország Kormánya

A bejegyezés szerint helyreállt a közlekedés, miután éjszaka Szlovénia feloldotta a kamionforgalom korlátozását, amelyet a havazás miatt vezettek be. A kamionparkolók kiürültek.

A szlovén hatóságok kedd este tiltották meg a kamionok belépését Magyarországról, a rendőrök ezért éjszaka pihenőhelyekre terelték a teherforgalmat.

