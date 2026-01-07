Ismét használhatják a kamionok a magyar-szlovén határátkelőket – közölte közösségi oldalán a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Megnyílt a magyar-szlovén határ a kamionosok előtt

A bejegyezés szerint helyreállt a közlekedés, miután éjszaka Szlovénia feloldotta a kamionforgalom korlátozását, amelyet a havazás miatt vezettek be. A kamionparkolók kiürültek.

A szlovén hatóságok kedd este tiltották meg a kamionok belépését Magyarországról, a rendőrök ezért éjszaka pihenőhelyekre terelték a teherforgalmat.