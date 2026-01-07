Határon túl
Ismét használhatják a kamionok a magyar-szlovén határátkelőket
Helyre állt a közlekedés
Fotó: Facebook/Magyarország Kormánya
A bejegyezés szerint helyreállt a közlekedés, miután éjszaka Szlovénia feloldotta a kamionforgalom korlátozását, amelyet a havazás miatt vezettek be. A kamionparkolók kiürültek.
A szlovén hatóságok kedd este tiltották meg a kamionok belépését Magyarországról, a rendőrök ezért éjszaka pihenőhelyekre terelték a teherforgalmat.