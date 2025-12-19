Határon túl
Kiállás a felvidéki magyarok mellett
„Az elmúlt napokban a nehéz fejlemények miatt többször is megnyilvánultam itt is a felvidéki fejleményekről és támogatásunkról biztosítottam a Magyar Szövetséget, Gubík Lászlót és a Szlovákiában élő magyarokat.
Számtalanszor nyilvánvalóvá tettük, hogy a kollektív bűnösség, a kollektív jogfosztás emberjogi szempontból elfogadhatatlan, így a Benes-dekrétumok is.
Hívei és kezdeményezői is vagyunk a szlovák-magyar megbékélésnek, amelyért az elmúlt években is sokat tettünk, és eredményeket is értünk el, de ez nem teszi zárójelbe, amit gondolunk és mondunk a Benes-dekrétumokról.
Ebben és a többi ügyben is a Magyar Szövetség és annak elnöke mögött állunk!” – szögezte le bejegyzésében Nacsa Lőrinc.