Kiállás a felvidéki magyarok mellett

Nacsa Lőrinc, nemzetpolitikáért felelős államtitkár Facebook-bejegyzésében határozottan kiállt a Felvidéken élő magyarok mellett, és támogatásáról biztosította a Magyar Szövetséget valamint annak elnökét, Gubík Lászlót.

„Az elmúlt napokban a nehéz fejlemények miatt többször is megnyilvánultam itt is a felvidéki fejleményekről és támogatásunkról biztosítottam a Magyar Szövetséget, Gubík Lászlót és a Szlovákiában élő magyarokat.

Számtalanszor nyilvánvalóvá tettük, hogy a kollektív bűnösség, a kollektív jogfosztás emberjogi szempontból elfogadhatatlan, így a Benes-dekrétumok is.

Hívei és kezdeményezői is vagyunk a szlovák-magyar megbékélésnek, amelyért az elmúlt években is sokat tettünk, és eredményeket is értünk el, de ez nem teszi zárójelbe, amit gondolunk és mondunk a Benes-dekrétumokról.

Ebben és a többi ügyben is a Magyar Szövetség és annak elnöke mögött állunk!” – szögezte le bejegyzésében Nacsa Lőrinc.