Felvidék nem marad egyedül!

A kormány minden eszközt igénybe fog venni annak érdekében, hogy a felvidéki magyarokat ne érhesse semmi bántódás, zajlik a helyzet elemzése, a szlovák kormánnyal pedig folyamatos a konzultáció a Benes-dekrétumok megkérdőjelezésének büntethetőségéről szóló törvény ügyében – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Brüsszelben.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az európai uniós külügyi tanács ülését követő sajtótájékoztatóján újságírói kérdésekre válaszolva leszögezte, hogy ahogy az elmúlt tizenöt évben, a nemzeti kormány ezután is minden támogatást meg fog adni a határon túli magyar közösségeknek.

„Szeretném világossá tenni, hogy a felvidéki magyarság is, ahogy eddig, ezután is számíthat a magyar kormány támogatására minden tekintetben. Folyamatosan elemezzük a kialakult jogi helyzetet, a felvidéki magyarokat képviselő Magyar Szövetség párt vezetőivel folyamatos kapcsolatban állunk, ahogy folyamatos kapcsolatban állok a szlovák politikai vezetőkkel is” – hangsúlyozta.

„A külügyminiszterrel többször beszéltünk már ebben a kérdésben, legutóbb néhány perce itt Brüsszelben. És beszéltem a szlovák parlament elnökével is. Mindannyian arról biztosítottak, hogy a szabályozás nem a magyar nemzeti közösség ellen irányul, azonban ez a szabályozás ott van, ezért a helyzet jogi és politikai elemzését a lehető legszorosabban folytatjuk a következő napokban is” – emelte ki.

Majd hozzátette, hogy az ügyben „világos álláspontot fogalmaztak meg, nem hagytak kétséget az álláspontjuk felől”.

Szijjártó Péter rámutatott, hogy a kormány elkötelezett amellett, hogy egyetlen magyar embernek se eshessen semmilyen bántódása ezen új jogszabály következtében sem. „A felvidéki magyarok számíthatnak ránk, meg fogjuk őket védeni (…) Természetesen minden jogi és politikai eszközt igénybe veszünk annak érdekében, hogy a felvidéki magyarokat ne érhesse semmilyen bántódás” – húzta alá.

„Tehát továbbra is folyamatos a konzultáció, a helyzetelemzés közösen a felvidéki magyarokat képviselő párt vezetőivel, folyamatos a helyzet elemzése a szlovák kormánnyal” – tájékoztatott.

„De kicsit visszatetsző és talán hiteltelen is, hogy azok kérnek most számon, akik a kettős állampolgárság ellen érveltek, akik a határon túli magyarok választójoga ellen érveltek, azok hangoskodnak most, akik a határon túli magyaroknak juttatott pénzügyi támogatásokkal szemben érvelnek, és azok próbálnak meg számon kérni, akik az európai uniós tagság tekintetében támogatják az ukránokat, függetlenül attól, hogy éppen hogyan bánnak a magyar nemzeti közösséggel” – vélekedett a miniszter.

„Én a szlovák belpolitikába nem akarok beavatkozni természetesen, de azért úgy látszik, hogy ott is van olyan párt, amelyik csak ellenzékben fedezi fel, hogy élnek magyarok a Felvidéken” – fűzte hozzá.