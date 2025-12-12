2026. január 8., csütörtök

Előd

Határon túl

Erdély hazavár!

Elvándorolt magyarok hazaköltözését ösztönzi az RMDSZ

MH/ MTI
 2025. december 12. péntek. 14:11
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Erdély hazavár néven az Erdélyből elvándorolt magyarok hazaköltözését ösztönző hosszú távú programot indít, amellyel elsősorban gyakorlati segítséget akar nyújtani a külföldön élő honfitársak hazatéréséhez – jelentették be pénteken a marosvásárhelyi nemzetközi repülőtéren tartott sajtóértekezleten a szövetség vezetői.

Erdély hazavár!
Az RMDSZ megnyitja az utat az Erdélyből hazatérők előtt
Fotó: AFP/Hermis/Pasquini Cedric

Kelemen Hunor elnök elmondta: a 90-es évek bizonytalanságában és az azt követő időszakban elvándorolt, külföldön letelepedett családoknak azt üzenik, hogy továbbra is az erdélyi magyar közösség tagjainak tekintik és hazavárják őket.

A hazaköltözéssel kapcsolatos igények és félelmek megismerése és a leghatékonyabb segítségnyújtás érdekében az RMDSZ konzultációs ív kitöltésére kéri az érintetteket az e célból elindított Erdelyhazavar.ro honlapon.

