Határon túl
Erdély hazavár!
Elvándorolt magyarok hazaköltözését ösztönzi az RMDSZ
Az RMDSZ megnyitja az utat az Erdélyből hazatérők előtt
Fotó: AFP/Hermis/Pasquini Cedric
Kelemen Hunor elnök elmondta: a 90-es évek bizonytalanságában és az azt követő időszakban elvándorolt, külföldön letelepedett családoknak azt üzenik, hogy továbbra is az erdélyi magyar közösség tagjainak tekintik és hazavárják őket.
A hazaköltözéssel kapcsolatos igények és félelmek megismerése és a leghatékonyabb segítségnyújtás érdekében az RMDSZ konzultációs ív kitöltésére kéri az érintetteket az e célból elindított Erdelyhazavar.ro honlapon.