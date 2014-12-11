Teljesen kimerültek az energiahatékonysági pályázatok

Az Otthon Melege Program energiahatékonysági kiírásaira elkülönített 2,72 milliárd forintos keretből mindössze 410 millió forint maradt – írta a Napi Gazdaság az NFM tájékoztatása alapján. A három programra összesen 21,400 pályázat érkezett, a legtöbben a háztartási nagygépek cseréjére.

A legnagyobb érdeklődés a fűtés-korszerűsítési alprogramot övezte, ahol kazáncserére lehetett támogatást igényelni összesen egymilliárd forint értékben. A tárca hangsúlyozza, hogy a programot a forrás kimerülése miatt csak felfüggesztették, a minisztérium folyamatosan dolgozik azon, hogy a lakossági energiahatékonysági programok hátterét biztosító források a jövőben is rendelkezésre álljanak. Kazáncseréhez közel 2700-an igényeltek segítséget.

Csütörtökön indul az Otthon Melege Program utolsó kiírása: a homlokzati nyílászárók cseréje alprogram esetében mától a dél-dunántúli régióban élők is pályázhatnak. Ebben a kategóriában eddig mintegy kétezren nyújtottak be támogatási igényt, az alprogramban jelenleg még biztosan rendelkezésre álló forrás teljes összege körülbelül 300 millió forint.

A háztartási nagygépek cseréjére eddig 16 700 pályázat érkezett be, az ebben a kategóriában még felhasználható keret 110 millió forint.

A fejlesztési tárca hangsúlyozta, hogy az energiahatékonysági program november 14-i újraindítása óta a pályázatok befogadása zökkenőmentesen zajlik.