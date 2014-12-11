Gazdaság
Teljesen kimerültek az energiahatékonysági pályázatok
Már csak 410 millió forint maradt az Otthon Melege Program pályázóinak
A legnagyobb érdeklődés a fűtés-korszerűsítési alprogramot övezte, ahol kazáncserére lehetett támogatást igényelni összesen egymilliárd forint értékben. A tárca hangsúlyozza, hogy a programot a forrás kimerülése miatt csak felfüggesztették, a minisztérium folyamatosan dolgozik azon, hogy a lakossági energiahatékonysági programok hátterét biztosító források a jövőben is rendelkezésre álljanak. Kazáncseréhez közel 2700-an igényeltek segítséget.
Csütörtökön indul az Otthon Melege Program utolsó kiírása: a homlokzati nyílászárók cseréje alprogram esetében mától a dél-dunántúli régióban élők is pályázhatnak. Ebben a kategóriában eddig mintegy kétezren nyújtottak be támogatási igényt, az alprogramban jelenleg még biztosan rendelkezésre álló forrás teljes összege körülbelül 300 millió forint.
A háztartási nagygépek cseréjére eddig 16 700 pályázat érkezett be, az ebben a kategóriában még felhasználható keret 110 millió forint.
A fejlesztési tárca hangsúlyozta, hogy az energiahatékonysági program november 14-i újraindítása óta a pályázatok befogadása zökkenőmentesen zajlik.