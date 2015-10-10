Pénzintézetek eladósorban

Nem lesz túl sokáig az államnál a németektől visszavásárolt bank (Fotó: Hegedüs Róbert)

A két nagy bank eladásával megvan az esélye annak, hogy a kormány korábbi szándékával ellentétben jövő nyáron a hazai bankszektor több mint fele már nem lesz magyar tulajdonban. Pedig a Budapest Bank tavaly év végi megvételével, a Portfolio.hu számításai szerint, a 2013 végi 44,7 százalékról 55,1 százalékra emelkedett a magyar irányítás alatt álló hitelintézetek részaránya a mérlegfőösszegek alapján.



Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a minap úgy fogalmazott, a kormány nem kívánja újra többségi külföldi tulajdonba adni a két bankot, a kisebbségi részesedés bevonását viszont kívánatosnak tartaná. Balog Ádám, az MKB Bank vezérigazgatója azt megelőzően az adásvétellel kapcsolatban az mondta a Reutersnek, hogy a hitelintézet legalább ötvenegy százalékát nemzetközi tender keretében szeretné eladni az állam. A szóba jöhető tulajdonosok között pedig külföldi befektetők is szerepelnek. Jóllehet a vezérigazgató jelezte azt is, hogy az állam várhatóan nem szállna ki teljesen a tulajdonosi körből, tíz-húsz százaléknyi részvénypakettet megtartana.



Mindenesetre az biztos, hogy amennyiben teljesül a most vázolt forgatókönyv, a két nagy bank nem időzik sokáig az államnál. Az MKB Bankot a kormány 2014. július végén vásárolta meg a Bayerische Landesbanktól (BayernLB) 55 millió euróért. A német eladó ugyanakkor tőkerendezés keretében elengedte az MKB-val szemben fennálló 270 millió eurós követelését. Az MNB 2014 decemberében átvette az irányítást, és bejelentette, a leányvállalatokra is kiterjedően újjászervezi a hitelintézetet – idézte fel a távirati iroda.



Az MKB a reorganizáció alatt több száz fős létszámcsökkentést hajtott végre, csökkentette a vezetői pozíciók számát, szűkítette az autóflottát, értékesítette tulajdonrészét biztosító társaságaiban, folyamatosan megválik rossz portfólióelemeitől. A reorganizáció pozitív hatásai már az első féléves számokban megjelentek: a bank több mint tíz százalékkal lefaragta banküzemi költségeit, ennek révén a bankcsoport vesztesége 2014 első hat hónapjához képest a negyedére, 4,041 milliárd forintra esett.



A Budapest Bank Zrt. százszázalékos üzletrészét az MFB-csoporthoz tartozó Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. júniusban vásárolta meg hétszázmillió dollárért a General Electric Capital Grouptól: ezzel magyar állami kézbe került a Budapest Bank teljes eszközállománya és érdekeltségei, például a Budapest Alapkezelő Zrt., a Budapest Autófinanszírozási Zrt., a Budapest Lízing Zrt. és a Budapest Flotta Zrt. A vételár forrását, állami kezességvállalás mellett, a Magyar Fejlesztési Bank biztosította hitelfinanszírozás útján leányvállalata számára. Az MFB Zrt. a bank megvásárlásához forintalapú piaci forrást vont be.